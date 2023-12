La familia de Mari Carmen, tradición en Córdoba desde la corona de Adviento hasta el día de Reyes

Cope Andalucía quiere rendir homenaje a la celebración de la Navidad en nuestros hogares. Y lo quiere hacer con ocho reportajes en los que ocho familias son las protagonistas de nuestra “Mesa de Navidad”. A través de sus historias conoceremos cómo se preparan, cómo la viven, qué costumbres tienen y con quién se reúnen en estos días tan significativos.

En Córdoba, Fran Durán se acercó hasta la localidad de La Carlota, concretamente al número 35, casa donde viven la familia Carrasco Baena, formada por un matrimonio de menos de 40 años y sus dos hijos, Pepe y Bartolo. Mari Carmen abrió las puertas de su hogar a COPE, para contar cómo viven no solo la Navidad, también el tiempo previo a su preparación.

"Comenzamos preparando la corona de Adviento, preparándolo con cuatro velas que vamos encendiendo cada domingo hasta que llega el día de Navidad. Además, es un centro que colocamos en la mesa los días en los que nos reunimos con la familia, como el día 24 y el 31", nos cuenta Mari Carmen.

El hogar de esta familia está decorada durante todo el año con distintas imágenes de la Sagrada Familia. Para Mari Carmen, "es un gran apoyo ver a San José, la Virgen María y al niño Jesús, porque me recuerda lo importante que es la familia y sobre todo el papel que tuvo cada uno de los padres, velando por el más pequeño de la casa. Eso mismo es lo que intentamos hacer en nuestra familia, y recurro a ella en los momentos difíciles. Cuando hemos sido niños hemos llevado al límite la paciencia de nuestros padres, y ahora nos ocurre a nosotros. Por eso, cuando veo a la Sagrada Familia, relativizo mucho las cosas provocadas por el día a día, y me recuerda la función que tenemos como padres", afirma Mari Carmen.





Mari Carmen nos enseña una de las figuras de la Sagrada Familia que tienen durante todo el año en su hogar





Así se prepara esta familia, pero la decoración de Navidad no llega hasta el Puente de la Inmaculada. "Es una tradición en nuestro hogar, y aunque cada vez la decoración en las calles y escaparates llega antes, nosotros esperamos a la Inmaculada, porque la espera merece la pena. Es cuando ponemos la casa patas arriba. Hay que buscar hueco para el Belén, incluido el popular que montamos con las figuras más pequeñas, porque a mis niños les encanta y se entretienen durante estas semanas, porque van moviendo poquito a poco las figuras acercándose al establo donde encontramos al Niño Jesús".





Mari Carmen junto a su madre, abuela e hijos visitando belenes





Cuando llegas las vacaciones de Navidad, es momento de visitar distintos belenes, "aunque desde que están expuestos comenzamos a visitarlos. También nos gusta acercamos por los mercados navideños, donde cada año compramos una figurita para el belén de los niños. Pero además de visitar belenes, algo que hacemos con el resto de la familia es quedar para hacer los dulces típicos en estas fechas".

Junto a la familia preparando los dulces típicos de Navidad





Llega el día 24, día en el que nace el Salvador. Aquí la familia de Mari Carmen, se reúnen todos los años, para compartir una cena en la que no falta de nada. "Todos los años intentamos ponernos de acuerdo entre los hermanos, para que no sobre tanta comida, pero nunca lo logramos. Parece que cuando preparamos esa noche nos va a faltar algo, y al final ocurre lo de todos los años. Este año, debido a la subida de precio donde la economía se ha resentido en todos los hogares, incluido el nuestro, hemos mirado más los precios y planificado mejor con respecto a otros años", explica Mari Carmen. También esa noche no puede faltar asistir a la Misa del Gallo, porque como dice esta madre "me encanta. Si no voy a la Misa del Gallo es como si la Navidad no tuviera sentido".

El día 31, es día para visitar a algunos amigos antes de decir adiós al año. "La tradición continúa en nuestra familia, y siempre junto a las campanadas nuestras uvas. Incluso los pequeños brindan con alguna bebida no alcohólica junto a nosotros".

El día previo a la Nochebuena en todas los hogares se respira un ambiente especial, distinto..., como ocurre por ejemplo en la familia de Susana Martínez, una cordobesa simpática y amable que nos ha abierto las puertas de su casa para contarnos cómo vive su familia el día antes de Navidad.









A partir del 1 de enero el tiempo vuela, y cuando nos damos cuenta, nos encontramos viendo la Cabalgata de Reyes. "Es un día muy especial, desde la misma tarde hasta que llega la noche". Tal vez, nos hemos visto reflejado en esta familia, que nos ha abierto las puertas de su hogar, para enseñarnos lo que es la Navidad y cómo debemos seguir viviéndola, pero sobre todo, con esperanza.