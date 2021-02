Eva Timoteo asume su "error" y queda a disposición del Pleno en su compatibilidad como procuradora

La concejal del Ayuntamiento de Córdoba Eva Timoteo ha asumido como "error propio de profesional de la vida civil y con vocación temporal" del servicio público, "sin ánimo de engañar", el hecho de haber compatibilizado su labor como concejal y procuradora sin haberlo solicitado al Pleno para dictaminar, pese a comunicarlo al principio del mandato, a la vez que ha dicho que se pone a disposición de lo que decida el Pleno ante su compatibilidad.

En una rueda de prensa, la edil, que se ha mostrado afectada, ha explicado que "en la declaración de intereses y actividad previa al jurar el cargo como concejal" incluyó "expresamente" su actividad como procuradora, así como "en el apartado de causa de posible incompatibilidad", si bien se le "informó de manera verbal, extremo éste que ha sido ratificado en el informe de Secretaría de Pleno, que mientras no planteara procedimientos contra los intereses de esta Corporación no incurriría en incompatibilidad alguna".

Por tanto, "en esa creencia", juró el cargo en julio, fecha desde la que ha mantenido abierto su despacho como procuradora y ha estado al frente de Servicios Sociales --que ahora llevará Eva Contador--, desempeñando su cargo "con entera dedicación, poniendo todo el tiempo y empeño en sacar adelante medidas eficaces para las personas de la ciudad que están sufriendo las consecuencias de la crisis social y económica que deja la pandemia". "He puesto corazón, alma y prácticamente la totalidad de las horas de mi vida", ha declarado.

Ante "las acusaciones vertidas estos días", Timoteo se ha sumado a la petición de informes a los servicios jurídicos, "anunciando que lo asumiría en su integridad y así lo asumo y doy cumplimiento a su contenido, ejerciendo el derecho a solicitar formalmente la compatibilidad del Pleno".

Hasta tanto, ya ha anunciado al alcalde, José María Bellido, y a la primera teniente de alcalde y portavoz de Cs, Isabel Albás, que hasta que no tenga un pronunciamiento a su solicitud renuncia "formalmente a seguir recibiendo retribuciones públicas por el desempeño" de sus obligaciones, a la vez que ha recordado que al frente de su despacho como procuradora puso a "una empleada y compañera de total confianza" y "contratada a tiempo completo", de modo que la edil ha realizado "una mera supervisión del despacho".

RESPALDADA POR EL ALCALDE

Mientras, la edil ha subrayado que ella no es "política de profesión, sino procuradora y lo he dicho siempre", algo que "el informe del secretario del Pleno considera una actividad residual", a lo que ha añadido que no ha restado tiempo a sus "obligaciones públicas" en el Consistorio y "es compatible le pese a quien le pese, y así lo demostraré", ha enfatizado.

Además, ha indicado que "hay otros políticos que llevan toda su vida aquí y se saben mucho mejor que en mi caso esta situación, pero es un error propio", a la vez que ha remarcado que ella es "la primera interesada en aclarar la situación", tras conducirse por "la buena fe, sin ningún ánimo de engañar, ni de ocultar", ha defendido tras ser preguntada por si ha pensado en algún momento dimitir, apuntando que ha tenido "el respaldo" tanto de Isabel Albás, como de José María Bellido.

En cuanto a las opiniones de otros partidos, Timoteo ha dicho que "cada uno es libre de hacerlas", sin entrar en ellas, porque "quien tiene que valorar son los ciudadanos".

Sobre el paso de su compatibilidad por el Pleno, ha precisado que "se establece que la única incompatibilidad de un procurador para ejercer cargo público es la administración de justicia y el ejercicio de la profesión de abogado simultáneamente". Y en caso de que el Pleno no apruebe la compatibilidad, la concejal ha dicho que queda a disposición de lo que se decida.

Preguntada por si valora devolver parte del dinero cobrado, la concejal ha apuntado que su dedicación como delegada ha sido "absolutamente preferente, prácticamente la única, incluso en el ámbito personal", a lo que ha añadido que "para mantener su actividad abierta", a la que pretende volver, ha contratado a una persona a la que paga un salario.

ALBÁS ASUME SUS COMPETENCIAS

En definitiva, Timoteo ha subrayado que queda a "disposición de toda la documentación que tenga que presentar y asumiré lo que se decida finalmente a la vista de la documentación y las pruebas que se aporten". "Yo siempre he creído estar amparada para el cargo de concejal y mantener el despacho abierto", ha apostillado, defendiendo que ha desempeñado el cargo de delegada de Servicios Sociales "con absoluta integridad".

Al hilo, el alcalde ha acordado en el decreto de reorganización del gobierno municipal que la primera teniente de alcalde asuma por el momento las competencias de Participación Ciudadana, Solidaridad e Igualdad, a la vez que el edil de Cs Antonio Álvarez será séptimo teniente de alcalde, además de las medidas ya anunciadas este martes, como el hecho de que Contador (PP) asuma Servicios Sociales.