Europe abre el Festival de la Guitarra de Córdoba en el Teatro de la Axerquía

La 43ª edición del Festival de la Guitarra de Córdoba, que se celebra del 3 al 13 de julio, comienza este miércoles a las 22:30 horas con el concierto del grupo sueco Europe en el Teatro de la Axerquía. Europe es una banda de rock fundada en 1979 en la localidad de Upplands Väsby, un suburbio de Estocolmo, por el vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Norum. Inicialmente bajo el nombre de Force, la banda se caracterizó por un estilo que combinaba elementos del hard rock y el heavy metal. Durante los años 80 y principios de los 90, su música estuvo influenciada por el glam metal, aunque su sonido se acercaba más al metal melódico. Desde su regreso en 2003, Europe ha adoptado un estilo más maduro, menos comercial y más arraigado al heavy metal.

En total, Europe ha lanzado once álbumes de estudio, tres álbumes en concierto, tres recopilaciones y diecisiete vídeos musicales. Alcanzaron el reconocimiento internacional en la década de los 80 con su tercer álbum, "The Final Countdown" (1986), que tuvo un notable éxito comercial y vendió más de 15.5 millones de copias solo en Estados Unidos.

La banda fue una de las más exitosas de la década, vendiendo más de 20 millones de álbumes en Estados Unidos y más de 60 millones en todo el mundo. Dos de sus álbumes, "The Final Countdown" y "Out of This World", alcanzaron el Top 20 en la lista de Billboard 200, y dos de sus sencillos, "The Final Countdown" y "Carrie", estuvieron en el Top 10 de Billboard Hot 100. A principios de los 90, con la pérdida de popularidad del género, Europe se tomó un largo receso en 1992.

Se reunieron temporalmente para una única presentación en Estocolmo en 1999, para celebrar el año nuevo. La reunión oficial y esperada de la banda ocurrió en 2003. Desde entonces, han publicado seis discos más: "Start from the Dark" (2004), "Secret Society" (2006), "Last Look at Eden" (2009), "Bag of Bones" (2012), "War of Kings" (2015) y "Walk the Earth" (2017).





La historia de Europe se remonta a 1978 cuando Joey Tempest, entonces conocido como Joakim Larsson, asistió a un concierto de la banda local WC y quedó impresionado por su guitarrista, John Norum. Pronto se hicieron buenos amigos debido a su interés común por la música y las motocicletas. En 1979, Larsson se unió a la banda de Norum, WC, y sugirió cambiar el nombre del grupo a Force, inspirado por el álbum "Force It" (1975) del grupo UFO. La primera formación de la banda Force incluyó a Joakim Larsson como vocalista y teclista, John Norum como guitarrista, Peter Olsson como bajista y Tony Reno como baterista.

Comenzaron a presentarse en festivales y clubes nocturnos en Suecia. A pesar de sus esfuerzos, Force no logró un contrato discográfico importante, y Olsson dejó la banda en 1981, siendo reemplazado por John Levén. Levén tuvo una breve estancia en Rising Force de Yngwie Malmsteen antes de regresar a Force.

En 1982, la novia de Larsson inscribió a la banda en el concurso de talentos de rock nacional "Rock-SM". En esa época, Joakim Larsson sugirió cambiar el nombre del grupo a Europe, inspirado en el álbum en directo "Made in Europe" de Deep Purple. Adoptó el nombre artístico de Joey Tempest. Compitieron contra 4000 bandas y ganaron con las canciones "In the Future to Come" y "The King Will Return".

Como premio, obtuvieron un contrato con Hot Records. Tempest ganó el premio al "Mejor Cantante" y Norum al "Mejor Guitarrista". Este miércoles, Europe inaugurará el Festival de la Guitarra de Córdoba, trayendo su legendario sonido al escenario del Teatro de la Axerquía. Esta actuación marca un inicio espectacular para un festival que celebra uno de los instrumentos más icónicos de la música, prometiendo una noche inolvidable para los asistentes y fanáticos de la banda.