Esta es la importancia de las 10.000 horas de la excelencia en el aprendizaje

Hoy nos preocupa mucho el que los niños sean felices, que no experimenten frustraciones. Esto nos lleva a ceder evitando el esfuerzo y concediendo el que hagan lo que deseen en cada momento. Puede que el niño sea feliz a corto plazo, pero ¿estamos educando?

La mayoría de padres confunden felicidad con capricho. El profeso José Carlos Aranda explica en COPE que "es uno de los grandes problemas en la educación. Muchas familias confunden la felicidad con la ausencia de frustración, lo que consiguen evitando exigencias en actitudes y comportamientos para evitar enfrentamientos con sus hijos. Lo importante es que estén entretenidos haciendo lo que deseen. Creo que el máximo exponente de esta postura es la plataforma que hay solicitando la supresión de los deberes escolares. Bastantes horas están ya en el colegio para que tengan que seguir en casa. Dicho así parece lógico, pero la realidad es que no estaríamos educando en la excelencia".

Lo que debemos tener claro que los niños necesitan también sus ratos de esparcimiento, de juego, de imaginar, y no solo deben estar centrados en sus obligaciones que al cabo de un día son muchas. El juego es fundamental porque es la primera herramienta de aprendizaje. Aranda afirma que "el fallo está en presentar estas opciones como contradictorias". Y es que por contar un cuento, por ejemplo, puede ser un objetivo educativo para los padres, puede ser una tarea recomendada en la Escuela Infantil para niños del primer y segundo ciclo, cuando aún no han aprendido a leer. Esto no quiere decir que esta tarea no sea gratificante para un niño. El niño lo interpretará como un juego si se lo presentamos como un juego.

Pero si hablamos de enseñanza podemos pensar que la repetición es muy aburrida, como las que muchos hemos experimentado cuando éramos niños, y eso no ha cambiado. Aranda asegura que "aunque la repetición puede resultar aburrida es el camino hacia la automatización de los mecanismos cerebrales que nos permiten resolver con eficacia en un tiempo mínimo una situación determinada o una habilidad. En este sentido, el psicólogo Anders Erikson1, tras un minucioso estudio sobre la clave de la excelencia en atletas de alto rendimiento, llegó a la conclusión de que estas son las horas necesarias para alcanzar la excelencia. Cuando admiramos a un Rafael Nadal, por ejemplo, pocos se preguntan la cantidad de horas que ha necesitado de entrenamiento para lograr esa perfección. Lo mismo podríamos decir de las habilidades cognitivas como la comprensión y expresión o el cálculo matemático, o la capacidad de concentración. Es algo que vamos entrenando a base de esfuerzo, constancia y repetición".

Si aplicamos la repetición lo veremos reflejado en los resultados escolares. Un estudio realizado por James Flynn concluyó que los niños asiáticos presentaban un coeficiente intelectual tres puntos superior al de los niños blancos americanos. Y esto repercute no solo en mejores resultados académicos sino en mejores oportunidades profesionales a futuro. "La causa de esta diferencia es cultural, los niños asiáticos invierten un 40 % más de tiempo en los deberes escolares. Parece ser que las familias asiáticas son menos permisivas y si el niño no logra un objetivo, la única alternativa que le ofrecen es insistir. Lo importante en educación es aprender a asumir el esfuerzo como una clave de aprendizaje y estar dispuesto a asumirlo soñando con unos resultados que llegarán, es decir, con esperanza y optimismo. Cuando esto se logra, esos resultados, el superar esa prueba, la alabanza de tu familia o tus profesores, actúan de refuerzo positivo, eso te otorga esperanza y fuerza para perseverar. El resto es cuestión de tiempo", matiza Aranza.

