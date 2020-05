Escucha tu cuerpo antes de volver a hacer deporte

Llega el momento de recuperar, poco a poco, nuestros hábitos forzosamente abandonados. A partir de este sábado podremos volver a hacer ejercicio al aire libre o a pasear entre las seis y las diez de la mañana y las ocho y once de la noche.

Desde que empezara nuestro encierro forzoso Carlos López Obrero, de Fisioterapia y Somatización, ha lanzado mensajes positivos y tutoriales desde sus redes sociales para que quienes ya hicieran ejercicio no perdieran el ritmo y quienes no aprovecharan el momento para ponerse manos a la obra.

En todos estos días la clave, aunque no resultara sencillo, entiende López Obrero que era mantener o intentar mantener el ritmo como si hubiésemos seguido haciendo nuestra vida normal siguiendo “la técnica del “como si” para que mentalmente no hubiese un agotamiento o un estrés por el aislamiento”. Detalles aparentemente nimios como vestirse al levantarse son importantes y el fisioterapeuta lo conoce de primera mano: “lo he vivido en persona. Cuando no me he duchado y vestido por la mañana la sensación personal y corporal ha sido totalmente diferente. Como entre un domingo de resaca o la energía que tienes un lunes o un martes de trabajo”.

Aboga por la conciencia corporal

Aunque sean tiempos muy complicados también ha habido quien ha aprovechado el tiempo para mejorar su físico: “hay personas que han tenido más trabajo que antes por los niños y el teletrabajo, pero también ha habido muchas personas ociosas que han aprovechado el tiempo. Yo he estado ofreciendo vídeos de gimnasia para personas mayores y he recibido mensajes de personas que me comentaban que sus padres hacían unos ejercicios que antes no. Ha habido personas que han incorporado hábitos saludables también”.

¿Cuánto es imprescindible hacer o haber hecho para que la vuelta a la relativa normalidad no pese? “entre media hora y una hora dependiendo de la condición física de la persona y el tipo de ejercicio. Si haces un ejercicio más aeróbico como una bicicleta estática mínimo una hora. Si haces una rutina de más intensidad como crossfit con media hora y un calentamiento de quince minutos es más que suficiente. Eso sí, hacer todos los días ejercicios o estiramientos ha sido muy importante”.

De cualquier modo, pasar de cero a cien no es una buena idea para nuestros músculos ni para nuestra psique: “debemos hacer una desescalada a la hora de incorporarnos al trabajo y al deporte. Una progresión. No querer salir como si no hubiera un mañana. Lo importante es escuchar tu cuerpo. Si el primer día quieres correr lo que no has corrido en mes y medio te puedes lesionar. Quédate un poco más corto. Si corrías diez kilómetros corre tres o cuatro y mira cómo vas y al día siguiente corre un poco más. Se trata de tener conciencia corporal. La decisión la tiene cada uno, no el médico o el fisioterapeuta”.

Además, nuestro cerebro no está listo para funcionar al mismo ritmo que antes porque “hemos estado privados de libertad y eso para cualquier persona es estresante. Además, hemos estado sometidos a las malas noticias económicas, a la tensión de poder pensar en riesgo para nuestros familiares… El deportista cuando desconecta de la competición luego necesita enchufarse. La misma competición es estresante y necesitas estar preparado”.

También te puede interesar:

- Da rienda suelta a tu creatividad en estos dos concursos durante el confinamiento

- Si aún no tienes claras las fases de la desescalada, te lo explicamos aquí