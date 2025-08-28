"Enjoy the club", la aplicación creada por dos cordobeses para que el usuario de un pub pueda decidir su música
Funciona a través de QR y ya se ha implementado con éxito en algunos locales de Málaga durante su feria
Córdoba - Publicado el
1 min lectura
Dos jóvenes cordobeses han revolucionado el mundo del ocio nocturno con una aplicación. Alberto y Álvaro, a sus 25 y 24 años, son dueños de 'Enjoy the club', una idea con la que pretenden facilitar a todos los clientes de los bares y discotecas que elijan la música que suene en ellos sin perturbar la labor de los DJ´s.
