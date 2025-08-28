"Enjoy the club", la aplicación creada por dos cordobeses para que el usuario de un pub pueda decidir su música

Dos jóvenes cordobeses han revolucionado el mundo del ocio nocturno con una aplicación. Alberto y Álvaro, a sus 25 y 24 años, son dueños de 'Enjoy the club', una idea con la que pretenden facilitar a todos los clientes de los bares y discotecas que elijan la música que suene en ellos sin perturbar la labor de los DJ´s.