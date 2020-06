Emacsa podría acudir al rescate de Las Jaras

Los vecinos de Las Jaras salieron este domingo a protestar tras un nuevo corte de agua que ya ha sido resuelto provisionalmente. La situación en las urbanizaciones de ese entorno de la sierra cordobesa se complica periódicamente desde hace años con el suministro de agua y hoy se le ha preguntado al alcalde de la ciudad, José María Bellido, sobre la posible solución.

Bellido se ha mostrado dispuesto a queEmacsa asuma el suministro de agua en la urbanización siempre y cuando finalice el informe que se le ha abierto a la empresa suministradora Luxico y que quedó paralizado por el estado de alarma.

El Alcalde considera que “los vecinos de Las Jaras merecen una solución definitiva”, pero que los gastos derivados “de las malas prácticas de hace años” no deberían correr a cuenta de “todos los cordobeses”. En consecuencia, Bellido matizó que “Emacsa no puede en estos momentos entrar en instalaciones privadas, salvo mandato de un juez”.

Un problema de largo recorrido

Carmen Campaña, vecina de Las Jaras, explicó a COPE que “este problema se inicia en 1994, cuando se recepciona la urbanización y no se crea la entidad de conservación, que es la figura jurídica que contempla el PGOU para las urbanizaciones a más de diez kilómetros de la ciudad”.

A partir de ese momento un grupo reducido de propietarios entendió que “querían ser un barrio más de Córdoba y quedó paralizado todo. El promotor, ante la situación, tomó la iniciativa de gestionar el ciclo integral del agua, que es agua y saneamiento”.

Entiende Campaña que “si en aquel momento se cumple la ley aquí estaría Emacsa, pero ahora que todo está destrozado no lo hacen y tampoco están obligados por la ley en la mano”. Otra cosa es “que como en la política todo es posible el Ayuntamiento decida arreglarlo con dinero público y solucione definitivamente el problema. Actualmente la entidad de conservación está pendiente de un último trámite para que quede constituida”.

Resume la vecina de Las Jaras que “esto nos ha supuesto entre el costo de la gestión y lo que no hemos recibido del Ayuntamiento por no estar formalizada más de un millón y medio de euros. Es la consecuencia de no haber cumplido en su momento con lo que había que hacer: una asociación de vecinos”.

