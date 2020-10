El diagnóstico precoz en la artritis reumatoide es fundamental para que la enfermedad remita

El pasado 11 de octubre se celebró el Día Mundial de la artritis reumatoide y desde la Unidad de Reumatología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, han puesto a poner el foco en la atención sobre la importancia del tratamiento precoz frente a esta enfermedad, que en Córdoba padecen más de 6.000 personas, ya que establecer un tratamiento durante los primeros tres meses en los que debuta la enfermedad puede conllevar que ésta remita.

La dirección gerencia del hospital resalta que el servicio de reumatología ha incorporado nuevos fármacos con elevada eficacia en los últimos años, tras ser aprobados por las autoridades sanitarias.

Concretamente, en los últimos cinco años, el hospital ha sumado dos tratamientos biológicos por vía oral y se prevé que durante los próximos meses las opciones de tratamiento se amplíen con otros dos nuevos medicamentos. Estos fármacos son prescritos por el reumatólogo de referencia y el paciente solo puede retirarlos de la farmacia hospitalaria, ya que son tratamientos autorizados bajo un estricto control.

En este sentido, el responsable de la unidad de reumatología del hospital, Eduardo Collantes, explica que el servicio fue de los primeros a nivel nacional en iniciar el tratamiento de pacientes con terapias biológicas. "Comenzamos a finales de los años 90 y en estas dos décadas no hemos parado de incorporar los nuevos fármacos que han ido apareciendo y que nos aportan eficacia para frenar el ritmo de desarrollo de la enfermedad y calidad de vida para nuestros pacientes, ya que algunos se administran por vía oral, favoreciendo la autonomía y comodidad de las personas en su día a día, frente al resto de terapias biológicas que administramos por vía intravenosa o subcutánea", relata.

Cada año, la unidad de reumatología administra tratamientos biológicos a más de 900 pacientes en su hospital de día.

De la experiencia vivida durante los últimos meses con el coronavirus, los especialistas en reumatología del hospital apuntan que los pacientes con artritis reumatoide han experimentado un empeoramiento en el dolor articular derivado de la menor movilidad y las limitaciones propias del confinamiento.

De otro lado, el jefe de sección de reumatología, Alejandro Escudero, señala que "curiosamente" han observado que pacientes con artritis reumatoide, cuya medicación regula su sistema inmunológico y "podría hacerles más vulnerables frente a un virus", que se han infectado con Sars-CoV-2, han cursado con una infección "menos complicada de lo esperado".

A su juicio, esto se debe en parte al hecho de que el tratamiento frente a la Covid-19 y a la artritis reumatoide comparten medicamentos como los corticoide o los inhibidores de la interleucina-6, entre otros.

Además, otra de las conclusiones de este periodo pandémica ha sido la importancia de ofrecer información y contar con pacientes formados.

Para ello, la unidad de reumatología va a poner en marcha durante las próximas semanas sesiones virtuales con carácter quincenal con sus principales asociaciones de referencia, como Acoare o Aceade, a fin de resolver los problemas o dudas de los pacientes y evitar así desplazamientos innecesarios.

En esta línea, Alejandro Escudero destaca "el importante papel que juegan las asociaciones de pacientes, ya que son nuestros interlocutores con los pacientes y con sus familias y nos permiten organizar actividades que mejoren la calidad de vida de las personas".

AFECTACION EN MUJERES Y NIÑOS

El equipo de especialistas en Reumatología del hospital es referente provincial en el abordaje de esta enfermedad, que afecta especialmente a mujeres - con una proporción de 3-4 por cada hombre-.

En este sentido, el reumatólogo de hospital Alejandro Escudero explica que en la población femenina, la artritis suele debutar entre los 35 y los 50 años, una franja vital muy importante, ya que coincide con el inicio de la maternidad, es el periodo de mayor desarrollo profesional y en la que la artritis puede llegar a ocasionar muchas molestias, reducción de movilidad e incluso discapacidad en la paciente. Por tanto, añade, "establecer un tratamiento temprano es clave para frenar su evolución".

El reumatólogo apunta que "los diferentes niveles hormonales que experimenta la mujer en sus procesos vitales-embarazo, postparto o menopausia- influyen en la actividad de la enfermedad pudiendo ocasionar brotes en algunos momentos". En el sentido opuesto, si la artritis debuta en una edad más madura --a partir de los 60 años, por ejemplo-- suelen presentarse de forma más benigna. Igualmente, el especialista del Hospital Reina Sofía apunta la importancia de esta enfermedad en el paciente infantil.

En esta línea, el doctor Escudero explica que cuentan en el hospital con una unidad de reumatología infantil referente para toda la provincia, para Jaén y otras provincias limítrofes, en la que tratan de dar respuesta a todo el grupo de enfermedades reumáticas que desarrollan los niños y que son raras.

INVESTIGACIÓN

En el campo de la investigación, la unidad de reumatología ha iniciado recientemente un nuevo proyecto de ámbito nacional, financiado por el Instituto Carlos III de Madrid y denominado 'Mecanismos involucrados en alteraciones epaticas asociados a artritis inflamatorias'.

El estudio está liderado por los profesionales del hospital e investigadores del Imibic Alejandro Escudero y Nuria Barbarroja, dentro del Grupo GC05.

Según explica el doctor Escudero "el objetivo del estudio es seguir avanzando en el abordaje de la artritis reumatoide desde un punto de vista integral y, en este caso, centrándonos en los riesgos, alteraciones y eventos de carácter metabólico y cardiovascular, que podrían estar desencadenados por la propia artritis.

Es un aspecto muy importante, porque si logramos establecer los riesgos que tiene un paciente con artritis podremos establecer el control y la monitorización para evitarlos".

De otro lado, este servicio está en estos momentos desarrollando otro gran proyecto europeo que coordina a nivel nacional el director de la Unidad, Eduardo Collantes.

Se trata del proyecto 3TR ('Taxonomy, Treatment, Targets and Remission; Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, Relapses and Remission in Autoimmune, Inflammatory and Allergic Conditions') enfocado al diagnóstico molecular de enfermedades reumáticas como la artritis o el lupus eritematoso, que permitirá avanzar hacia un tratamiento personalizado.