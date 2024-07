Despedida espectacular del Festival de la Guitarra en Córdoba: música, cine y teatro

Este fin de semana, Córdoba se despide por todo lo alto de la 43ª edición del Festival de la Guitarra. No hagas planes y disfruta de una oferta cultural variada y emocionante que incluye música, cine, teatro y flamenco. Aquí tienes todos los detalles, día a día y hora por hora, de los espectáculos que no te puedes perder.





Viernes, 12 de Julio

Música

Sara Baras - Gran Teatro (21:00) La renombrada bailaora Sara Baras se presenta en el Gran Teatro para rendir homenaje a Paco de Lucía en el 25 aniversario de su compañía. Será una noche especial en la que el flamenco se fusionará con la guitarra en un espectáculo inolvidable.





Tarwa N-Tiniri - Teatro Góngora (21:30) Bajo el patrocinio de la Casa Árabe, el Teatro Góngora se llenará del blues marroquí de Tarwa N-Tiniri. Los cinco jóvenes músicos buscan convertirse en una banda internacional del blues del desierto, ofreciendo una experiencia musical única.









Julieta Venegas y Valeria Castro - La Axerquía (22:00) La cantante mexicana Julieta Venegas y la emergente Valeria Castro compartirán escenario en La Axerquía. Venegas, una figura destacada de la música latina, y Castro, con su fulgurante carrera, prometen una noche llena de emociones y buena música.

Cine





El verano está para disfrutarlo, sobre todo cuando baja las temperaturas a partir de las diez de la noche. Así que aquí tienes el mejor plan, película y el complemento que más te guste.

Fly me to the moon - Cine de Verano Fuenseca (22:30) La comedia romántica "Fly me to the moon" se proyectará en el cine de verano Fuenseca. La película, ambientada durante el alunizaje del Apolo 11, combina romance y comedia en una trama ingeniosa y entretenida.





Del Revés 2- Cine de Verano Delicias (22:30) Para los amantes de la animación, y para toda la familia, "Del Revés 2" estará en cartelera en el cine de verano Delicias, ofreciendo una noche de diversión.









De repente - Filmoteca de Andalucía (20:30). La Filmoteca de Andalucía presenta "De repente" de Lewis Allen, un thriller ambientado en un pequeño pueblo de California. La trama gira en torno a un plan de asesinato del presidente de Estados Unidos y la lucha de los rehenes por detenerlo.









Flamenco





El flamenco regresa otro fin de semana junto a la rivera, concretamente en el Centro de Recepción de Visitantes, junto al Puente Romano.

Lorena Doblas - Centro de Recepción de Visitantes (22:30) El ciclo "Flamenco en la terraza" presenta a la bailaora Lorena Doblas, quien deleitará al público con su arte en el Centro de Recepción de Visitantes.









Música en la Axerquía





Jesús A. & Long5 - (23:30) Después del concierto de Julieta Venegas, el ciclo "Guitarras Callejeras" continúa con una actuación en el Ambigú de la Axerquía, cerrando la noche con más música.





Sábado, 13 de Julio





Música





Egberto Gismonti - Gran Teatro (21:00). El virtuoso brasileño Egberto Gismonti presentará su concierto en el Gran Teatro, fusionando la música clásica con la tradición folclórica de Brasil, en una velada que promete ser mágica.









Eclipse y Doro Pesch - La Axerquía (22:00). La banda sueca Eclipse abrirá la noche de rock en La Axerquía, seguida por Doro Pesch, la Reina del Metal, quien celebrará 40 años de carrera con su potente voz y energía inigualable.





Cine





De nuevo cita con el cine de verano.

Fly me to the moon - Cine de Verano Fuenseca (22:30). La comedia romántica continuará en el cine de verano Fuenseca para aquellos que no pudieron verla el viernes.

Kun Fu Panda 4 - Cine de Verano Delicias (22:30). Para el sábado y domingo, "Kun Fu Panda 4" será la película destacada en el cine de verano Delicias, ideal para disfrutar en familia.

Héroes de barrio - Cine de Verano del Distrito Noroeste (22:30). En los Jardines de Federica Montseny, el cine de verano del Distrito Noroeste proyectará "Héroes de barrio", una película que encantará a grandes y chicos.

Te estoy amando locamente - Cine de Verano del Distrito Norte Sierra (22:30). El parque de La Asomadilla ofrecerá la película "Te estoy amando locamente", una obra que promete emociones intensas.





Flamenco





Bernardo Miranda y Luis Medina - Centro de Recepción de Visitantes (22:30). El cantaor Bernardo Miranda y el guitarrista Luis Medina se presentarán en el Centro de Recepción de Visitantes, continuando el ciclo "Flamenco en la terraza".

Verónica Reverte - Posada del Potro (22:30). El ciclo "Al calor del flamenco" llevará a Verónica Reverte y su grupo a la Posada del Potro, ofreciendo una noche de puro arte flamenco.









Teatro





¿A que no te lo esperabas? - Palacio de Viana (20:00). La compañía Maroma Teatro presentará su comedia "¿A que no te lo esperabas?" en el Palacio de Viana, prometiendo risas y reflexión con su propuesta teatral única.





Música en Ambigú de la Axerquía





Yolanda & Eselchino - (23:30). Tras el concierto de Doro y Eclipse, el Ambigú de la Axerquía continuará la fiesta con Yolanda & Eselchino, cerrando el sábado con más música en vivo.





Domingo, 14 de JulioCine





Fly me to the moon - Cine de Verano Fuenseca (22:30). La última oportunidad para ver "Fly me to the moon" será el domingo en el cine de verano Fuenseca.

Kun Fu Panda 4 - Cine de Verano Delicias (22:30). "Kun Fu Panda 4" seguirá en cartelera en el cine de verano Delicias, proporcionando otra opción divertida para terminar el fin de semana.

Con esta agenda completa, no tienes excusa para quedarte en casa. Disfruta de la rica oferta cultural de Córdoba este fin de semana y despide la 43ª edición del Festival de la Guitarra con estilo.