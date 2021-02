Descubre por qué un cuento visto no tiene la misma eficacia que un cuento contado o leído

El arte de constar un cuento es el título del nuevo libro que acaba de publicar la editorial Berenice. Una obra de José Carlos Aranda quien desvela cómo el contar cuentos a los niños multiplica por 5 sus probabilidades de éxito. Pero las claves para lograrlo pasa porque cumpla con el objetivo primordial: que los niños se diviertan satisfaciendo su curiosidad innata.

El profesor Aranda ha explicado en COPE que este libro hace como todos los libros "de la curiosidad que nos lleva, primero a la investigación, luego a la comprensión y, por último, a la divulgación. La afirmación de que leer cuentos puede multiplicar por 5 las posibilidades de éxito escolar surge de un estudio realizado en EE.UU. Esta afirmación suscita muchas interrogantes: ¿en qué se basa?. ¿todos los cuentos son iguales?, ¿todas las familias cuentan cuentos? ¿cuándo, cómo, por qué? ¿qué hace que el cuento sea eficaz? ¿cómo podemos constatar la eficacia de un simple cuento en el comportamiento de un niño? Hoy los cuentos nos pueden llegar contados, pero también leídos con o sin apoyo de imágenes, representados en guiñol, en teatro, o pueden ser visionados en dibujos animados, ¿qué formato es más eficaz?, ¿con qué edad? ¿cómo podemos hacer del cuento una auténtica herramienta de aprendizaje? Como puedes ver, eran muchas las preguntas que me llevaron a iniciar esta investigación".

Detrás de cada página hay un estudio de investigación que se ha logrado yendo a la fuente, para poder realizar un estudio estudio que permitiera conocer cómo se utilizaba el cuento por expertos. Aranda asegura que "los mayores expertos son los profesores de la Escuela Infantil donde se utiliza de forma cotidiana. Tengo que agradecer a Mariló Benítez y Maribel Moraño el que me permitieran entrar en su clase y estudiar el uso que realizaban del cuento con niños de 3 años. Grabamos las clases, diferentes técnicas de exposición para comparar su eficacia, y las reacciones de los niños. Analizamos los cuentos, número y clase de palabras utilizadas, expresiones emocionales, técnicas de lenguaje no verbal y paraverbal, duración, contenidos… Observamos la atención de los niños. Después entrevistamos a las famílias, sobre sus hábitos y las reacciones infantiles, si observaban comportamientos relacionados con los cuentos, etc. Es decir, analizamos la eficacia y la metodología desde la práctica hasta la realidad. Los resultados son extraordinarios".

Contar un cuento es mucho más que un simple acto de entretenimiento. Además de una tradición oral, el cuento enseña valores, gestión de emociones y conflictos, aporta una visión de la vida, además de unir a quién lo cuenta con quién le escucha. @JoseCarlosArand en @almuzaralibrospic.twitter.com/9kTicaeqMA — Manuel Pimentel Siles (@mpimentelsiles) January 31, 2021

El resutado del mismo lo ha explicado de manera resumida el profesor afirmando que "en primer lugar, ha cambiado mucho el cuento en los hábitos familiares y su práctica está muy relacionada con la tipología familiar: no todas las familias tienen tiempo, tampoco algunas tienen interés. En la escuela infantil se utiliza como técnica pedagógica diaria, pero para ganar en eficacia se requiere la coordinación con la familia, la repetición es clave en el aprendizaje. Poco a poco se ha ido cediendo a la tentación de conectar la televisión, el móvil o la tableta para distraer al niño, pero el cuento visto no tiene la misma eficacia que el cuento contado o leído. Durante la primera infancia, hasta que el niño aprende a leer, contar cuentos y leer cuentos es la herramienta de aprendizaje más eficaz. Lo ideal en esta etapa es mezclar el cuento contado, con apoyo de imágenes, y el cuento leído. De esta forma fomentamos su aprendizaje lingüístico, emocional y social. El cuento visionado viene más tarde, como refuerzo, pero en pequeñas dosis. Quizás este sea el principal problema de las generaciones modernas", asegura Aranda.

SOBRE ARANDA

José Carlos Aranda Aguilar (Córdoba) es Doctor en Filología Hispánica y Doctor en Ciencias de la Educación, miembro de la Real Academia de Córdoba, y profesor de Lengua Española y Literatura desde 1980. Con la editorial Berenice ha publicado Cómo se hace un comentario de texto, Manual de ortografía y redacción, Manual de redacción para profesionales e internautas, Ortografía fácil y Cómo hablar en público, todos ellos libros de referencia en las aulas.

Su blog de autor (www.josecarlosaranda.com) cuenta ya con 5.000.000 de visitas. Además es autor de ensayos, en el ámbito de la neurociencia y la educación, titulados: El libro de la gramática vital" (Almuzara, 2010), Inteligencia natural (Toromítico, 2014) e Inteligencia natural. Adolescencia (Toromítico, 2016).



