La delegada de Servicios Sociales de Córdoba ha mantenido su actividad profesional sin informar al Pleno

Izquierda Unida ha denunciado esta mañana, en la comparecencia previa al pleno municipal, que un miembro de la corporación municipal estaría incurriendo en una ilegalidad.

El portavoz del grupo municipal, Pedro García, ha explicado que, tras tener conocimiento por parte de diversos ciudadanos, esta misma mañana han mantenido una reunión con la teniente de alcalde de Servicios Sociales e Igualdad, Eva Timoteo (Cs), donde le han planteado esta cuestión.

"Agradecemos la sinceridad de la delegada, pero no es suficiente" ha señalado la viceportavoz Amparo Pernichi, quien también ha estado presente en el encuentro.

Timoteo ha reconocido estar ejerciendo como procuradora en su despacho además de realizar sus funciones como delegada en el Ayuntamiento de Córdoba. Una actividad que está realizando si haber informado al pleno y sin pedir la compatibilidad de funciones.

Por ello, desde Izquierda Unida van a solicitar en el pleno que la delegada de las explicaciones pertinentes y esperan que, o cesa en su actividad o deja el cargo de delegada, puesto que esto supone una irresponsabilidad.

Para el portavoz de IU, Pedro García, además de estar ejerciendo su labor, los asuntos con los que trabajaría habitualmente la delegada son los relacionados con las entidades financieras relativos a desahucios, algo que para García es "moralmente incompatible".

Explicaciones desde Ciudadanos

Por su parte, la delegada se ha mostrado "un poco sorprendida" por "el planteamiento de la cuestión", dado que ella "antes de jurar el cargo, como era obligación", puso de manifiesto su ejercicio como procuradora al secretario del Pleno, porque entiende "el paso por la política como algo provisional", y se le hizo saber que, "tal y como había consultado --porque sino no habría ido en ninguna lista electoral--, que el ejercicio de la procura y un cargo público son compatibles".

En este caso, ha defendido que "no ha habido ocultación, ni falta de transparencia", a lo que ha añadido que "el secretario del Pleno confirmó tenía la certeza de que existía compatibilidad con la única advertencia de que no podía llevar procedimientos contra la Corporación". Además, ha señalado que no firma desahucios y ha aclarado que desde que es delegada ejerce "exclusivamente" dicho cargo y ha contratado a una persona en el despacho "que interpone procedimientos" encabezados por el nombre de Eva Timoteo.

Ante ello, el alcalde ha indicado que ha tenido conocimiento del asunto "minutos antes del Pleno", por lo que en los próximos días dirá en qué situación se encuentra "con absoluta transparencia", de ahí que haya informado de que va a pedir "los informes técnicos correspondientes".

La primera teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos, Isabel Albás, ha explicado que al comienzo del mandato Timoteo consultó con el secretario del pleno, Valeriano Lavela, la posibilidad de mantener abierto su despacho contrantando a una persona que cubriese su puesto a tiempo completo, de forma que, cuando finalizase su actividad política pudiese volver a trabajar.