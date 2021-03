Cortan el programa de Juan y Medio en Canal Sur y el PSOE arremete contra Juanma Moreno: “Tranquilidad”

La España política vivió el miércoles una mañana intensa y llena de nervios. La moción de censura presentada en Murcia primero, el caos que se produjo después en Madrid con la dimisión de Isabel Díaz Ayuso anticipándose a la moción de censura presentada por Más Madrid y, por último, la otra moción de censura en Castilla y León generaron un desconcierto general en una población hastiada de la actitud de sus dirigentes.

Andalucía, también con un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, tuvo el foco durante esta tempestad hasta que el presidente de la Junta -Juanma Moreno (PP)- y el vicepresidente -Juan Marín (Ciudadanos)- escenificaron en público la unidad y manteniendo un aparente convencimiento de que la legislatura terminará sin disensiones en el tiempo previsto (2022).

El acto llevado a cabo en el Palacio de San Telmo tuvo lugar en la tarde del miércoles y Canal Sur decidió retransmitirlo en directo, por lo que tuvo que suspender su programación prevista. Y en ese momento las pantallas del ente autonómico estaban ocupadas con la emisión del programa del carismático presentador Juan y Medio.

El PSOE de Andalucía decidió lanzar un tuit en esos momentos poniendo en tela de juicio la necesidad de interrumpir la emisión para dar esa noticia diciendo que “Moreno Bonilla convoca una rueda de prensa urgente, alterando la jornada de pleno en el Parlamento y cortando el programa de Juan y Medio para entrar en directo en Canal Sur y decir. “UN MENSAJE DE TRANQUILIDAD" (*Todo es muy tranquilo salvo que no le salen las cuentas)”. El mensaje venía acompañado de la imagen de una sirena en funcionamiento.

El mensaje del partido socialista suscitó una ola de reacciones de toda índole en la red social, casi todas desde el punto de vista cómico.

Cortando a Juan y Medio. Mira, por ahí no. What a time to be alive. https://t.co/yMpGq45nzP