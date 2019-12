El Córdoba C.F. seguirá igual... hasta el final de la temporada

Francisco Estepa, el administrador concursal del club, comenzó desgranando la situación económica de la entidad cuando comenzó su designación al frente de la entidad: “el 11 de noviembre de 2019 se le requirió a Francisco López una previsión de ingresos y gastos de la entidad. La deuda vencida era de más de dos millones y a treinta días de más de 1,8 millones. Los ingresos a treinta días eran cero euros”. Continuó explicando que Azaveco “manifestó su voluntad de no apoyar mientras no se cumplieran dos condiciones: convocatoria de Junta General y se alzara la administración judicial” y apostilló que “una Sociedad mercantil será lo que sus accionistas quieran que sea. Su accionista mayoritario no quiso contribuir a estabilizar el destino de su compañía y ante esa circunstancia de pánico patrimonial y las obligaciones que teníamos decidimos actuar”

El 15 de noviembre se presenta el concurso voluntario. El Juez de lo Mercantil 1 da inicio a la venta de la unidad productiva y desde entonces y salvo Infinity “nadie ha exhibido cantidad económica alguna salvo la Unidad Futbolística Cordobesa. Entendemos como tal alguna que acredite alguna provisión de fondos, que era un documento sometido a la supervisión del Banco de España. Los únicos que han apoyado al Córdoba son los aficionados y los empleados de la entidad”.

“Aquí no había más opciones reales. Aquí nadie ha enseñado dinero” esgrimió Estepa y añadió que “el accidentado estaba muerto. Necesitaba tres millones de euros y había cero euros de previsión de euros. Porque los clubes de fútbol desaparecen. Que se lo digan al Real Jaén”.

El administrador concursal expuso que ayer mantuvo una reunión con la Federación “en la que observo que se rebaja la presión procesal” y además tras conocer la solvencia del fondo concluyó que “que venga un inversor foráneo de la talla del que ha venido es una buena noticia para la ciudad y la provincia”.

Así, “se mantiene el club deportivo en todas las categorías, se mantiene el empleo y se pagan las deudas necesarias para que el Córdoba C.F. pueda competir. Asumen contingencias mayores a los tres millones de euros”.

Terminó diciendo que “nadie puede decir que no hemos hecho todo lo humanamente posible para buscar otras vías. Este domingo por la tarde tuve una reunión en el estadio. Todos tenemos que tener altura de miras”.

Posteriormente Javier González Calvo, nuevo presidente de la entidad, comenzó su discurso diciendo que “el Córdoba C.F. continúa y continuará como todos podéis comprobar los próximos días y los próximos años en buenas manos”. Tras mostrar su apoyo al trabajo de los administradores en la batalla concursal todavía por dirimir, añadió que no va a permitir “que se dude de la honorabilidad de nuestros representados” porque “tenemos registrados todo lo realizado durante los últimos meses”.

Añadió González que “La única manera para salvar al club era la compra de la unidad productiva. Hemos consultado toda la jurisprudencia y estamos convencidos de que el Córdoba va a seguir siendo el mismo y va a seguir compitiendo”.

Con el alcalde “hablamos desde el principio sobre el estadio y la Ciudad Deportiva y no solo en un auto judicial está detallado que podemos usarlo sino también el propio alcalde nos dijo que está a nuestra disposición para darnos todas las facilidades para cerrar el acuerdo que está en precario con el Córdoba C.F. La semana que viene me sentaré con el Alcalde”.

“Desde hoy mismo -enfatizó González- están a disposición del club los tres millones depositados en el Juzgado”. Lo primero que hará será “sentarse con los trabajadores del club para comentarles nuestros planes para el club”. “Córdoba será mi casa”, dijo el nuevo presidente

Detrás del fondo Infinity, confesó González que hay personas del Golfo Pérsico de la familia real de Bahréin, pero “las personas físicas a las que representamos se conocerán cuando estén aquí con nosotros. Son personas del deporte que vienen a hacer cosas por la ciudad de Córdoba y por el Córdoba CF”.

Sobre el litigio con la Federación contó que “seguirán luchando porque el Córdoba siga siendo el de siempre. Siempre ha sido una relación muy buena y lo que os decimos es que la unidad productiva se traslada con todos sus bienes y en todas las categorías se va a establecer un periodo transitorio hasta el final de temporada el derecho de uso de los derechos federativos permanecen en el Córdoba C.F. S.A.D. para que una vez termine la temporada se inscriban a nombre de la nueva sociedad”.

Pensando ya en el proyecto deportivo “Tenemos un proyecto sostenible en el que nos basaremos en la formación del equipo. Sería tonto pensar que solo tiene que poner dinero una persona. Procederemos a hablar ya en el día de hoy que todas las personas que están en el club contamos con ellas”.

Acerca de la posible batalla que pueda presentar Carlos González, responsable de Azaveco, dijo que ellos representan al Córdoba “que se fundó en 1954” pero que no saben lo que hará en un futuro el ex presidente del club.

Jesús Coca, uno de los nuevos consejeros, relató que “en el proyecto van cordobeses que quieren que el club vuelva a ilusionar. Empieza una etapa en la que no se van a repartir carnets de cordobesistas”.