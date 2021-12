El Córdoba CF Genuine, un ejemplo de integración en el Día Internacional de las personas con discapacidad

Este 3 de diciembre es el Día Internacional de las personas con discapacidad. La sociedad, poco a poco, va haciendo va sencilla la vida a este colectivo que únicamente pide que no se le pongan obstáculos y que se les trate con naturalidad.

El deporte es una buena manera de integrar y La Liga impulsa desde hace años un proyecto llamado “La Liga Genuine” que pretende que los equipos del fútbol profesional creen equipos que compitan en torneos en sedes rotatorias en jornadas de convivencia y sana competición.

Durante el pasado mes de noviembre el equipo Genuine del Córdoba CF alzó el título del torneo celebrado en Tarragona. Una gesta que fue celebrada tanto en tierras catalanas como en el recibimiento que tuvieron en la estación y tanto en El Arcángel como en Vista Alegre.

Uno de sus jugadores, Jesús Maya, conocido como Pompo, explicó este viernes en COPE que fue “una experiencia muy bonita. Estamos muy contentos por haber podido conseguir el título y poder enseñárselo a toda Córdoba”.

Pompo ahora mismo está en paro, por lo que el fútbol es todavía más importante para él: “El Genuine es como una familia. Es lo que le he dicho muchas veces a Carlos Losada, que en un día malo vas a entrenar y los compañeros te animan el día porque te dan abrazos, besos, te preguntan cómo estás… y eso siempre es de agradecer”.

Considera Pompo que la vida ha mejorado en los últimos años para las personas con discapacidad, al menos “para algunas cosas sí” y recalca que “somos personas normales y hacer cosas con toda esta gente es muy fácil”.

Con todo, pide el atacante del Genuine a la sociedad que “cuando vean gente así no se asusten. Somos personas normales y hay que quererlas muchos. En las competiciones nos damos abrazos con gente que no conocemos”.

En enero tienen la próxima competición. Los de Pepe Carmona disputarán una primera fase que se dividirá en dos sedes distintas; la primera, del 28, 29 y 30 de enero, donde la Fundación Málaga CF acogerá a la mitad de los equipos participantes en La Rosaleda, con motivo del 80º aniversario del estadio blanquiazul. La segunda sede, los días 25, 26 y 27 de febrero, contará con el Cádiz CF como club anfitrión y acogerá a los equipos restantes en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz. Los anfitriones de la segunda fase serán la UD Las Palmas, los días 1, 2 y 3 de abril en la Ciudad Deportiva Barranco Seco y el Real Sporting de Gijón los días 22, 23 y 24 de abril en la Ciudad Deportiva de Mareo, también con la mitad de los equipos Genuine repartidos en cada una de las sedes.

En ella intentarán que Carlos Losada -uno de los coordinadores- les pueda invitar a cenar: “Nos prometió que si ganábamos Liga y Fair Play nos invitaban a cenar y ahora estamos siempre con eso porque ganamos la Liga, pero no la del Fair Play. Esos rollos son muy bonitos”. Con todo, “me quedo con que hemos pasado un buen fin de semana y le hemos traído la Copa a los compañeros que se quedaron en Córdoba. Vi a Fabián, Sergio Crespo y a Juan Antonio Aguilar los vi en la estación pegando saltos y no lloré de vergüenza. Eso me emocionó mucho. En el entrenamiento se lo agradecí mucho”.

Ese homenaje fue en la estadio, pero luego en El Arcángel y en Vista Alegre se les honró también: “Fue muy bonito. Te emociona. Salír al campo de tu ciudad y que te canten campeones… Me emociona. La gente está con el Genuine y nos quiere”. Así es. Y será.