Córdoba ensaya la gestión de la cita sanitaria en menos de 72 horas anunciada por la Junta

Córdoba está siendo una de las capitales que ya ha iniciado el proyecto piloto anunciado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para desatascar el servicio de citas de atención primaria. Ahora, Salud gestiona en un máximo de 72 horas una cita telefónica en caso de que el médico de cabecera no tenga disponibles citas presenciales en un plazo de 15 días.

"En cualquier caso, si se trata de un caso urgente, el paciente debe siempre acudir a su centro de salud", ha añadido la delegada de salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella. Si no es urgente, Salud empezará a gestionar la cita en ese mínimo de tres días. Esa cita se atenderá por otro médico de cabecera de Córdoba o de otra provincia de manera telefónica. No obstante, la delegada no ha especificado en cuántos días podría ser asignada esa cita, que se podría alargar a un plazo de más de 15 días.

Córdoba, junto a Sevilla y Jaén, han iniciado desde el pasado 1 de diciembre este proyecto de prueba para el que tampoco hay aún una fecha determinada de consolidación ni se conoce qué departamento es el encargado de llevar a cabo la gestión del nuevo servicio digital de citas médicas.

plan de alta frecuentación por gripe

Desde Salud han informado de que ya se ha activado el plan que monitoriza las infecciones respiratorias de octubre hasta marzo (Plan de Alta Frecuentación). En este momento, todos los centros sanitarios de la provincia de Córdoba se encuentran en la fase cero, teniendo en cuenta el número de urgencias hospitalarias y camas ocupadas en este momento en relación con la media de la semana anterior. Solo el Hospital Reina Sofía se encuentra en fase 1.

Botella ha reiterado un mensaje de "tranquilidad y normalidad de la situación sanitaria en esta época del año" y ha asegurado que "el sistema sanitario público está preparado para dar la respuesta necesaria y atender las necesidades que vayan surgiendo en base a las posibles infecciones respiratorias en este periodo del año".

La delegada ha destacado, igualmente, la "importancia de la educación para la salud, la prevención y la promoción de hábitos saludables", a lo que ha añadido la "utilización racional de los recursos, la higiene de manos, el uso de mascarillas y la necesidad de vacunación, especialmente en pacientes de riesgo que pueden hacerlo sin cita todos los miércoles en los centros de salud".