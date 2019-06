Córdoba se convierte en epicentro de la transformación digital en la jornada ‘The Future of Andalucía’

La ciudad de Córdoba se convertirá durante todo el día de hoy en epicentro de la innovación y la transformación digital, gracias a la celebración de ‘The Future of Andalucía. Its citizens and customers’, evento organizado por ISDIgital Foundation y Tierra Creativa y que contará con las ponencias de expertos internacionales venidos de diferentes puntos del mundo, que ofrecerán reflexiones sobre últimas tendencias y digitalización desde diferentes ámbitos. La inauguración de esta jornada ha tenido lugar en la mañana de hoy en el Auditorio del Palacio de Congresos, donde se han dado cita numerosas autoridades y representantes de la vida económica y social de la ciudad. El presidente de ISDIgital Foundation, Javier Rodríguez Zapatero, ha sido el encargado de dar comienzo al acto de inauguración, donde ha intervenido Librado Carrasco, presidente de Fundecor, quien ha querido destacar que “el éxito, hoy en día, está en la digitalización”, así como resaltar la importancia de la formación dentro del proceso de transformación digital. Por su parte, la directora del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), Ana María Carrillo, ha puesto en valor la celebración de este evento como “foro para hablar del futuro de Andalucía y del reto de la transformación digital”, así como “hablar de la formación y del reto demográfico”, siendo este último “un tema muy preocupante”. Tras ella, ha tomado la palabra el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, quien ha querido hacer especial hincapié en la importancia de la formación para esta transformación digital. “Es fundamental que nunca perdamos el factor humano y la captación de talentos, ya que, si unimos tecnología con el ser humano, habremos conseguido el gran reto que se nos platea para los próximos años”, puntualizó el rector de la UCO. Por último, ha sido el consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, quien ha puesto punto y final al acto inaugural, exponiendo las medidas que, por parte del gobierno andaluz, se van a poner en el territorio comunitario en materia de innovación y transformación digital, como la implantación de conexiones digitales en municipios poco poblados o muy aislados, creación de centros donde confluyan empresarios, startups, emprendedores, inversores y administraciones para el “intercambio de ideas y el desarrollo de nuevas tecnologías”, además del desarrollo de acciones informativas para que la formación digital en Andalucía aumente, “generando así más empleo y unas empresas más competitivas”, ha concluido el consejero.