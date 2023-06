Córdoba, ciudad pionera en poner la Inteligencia artificial al servicio de la medicina

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba y HT Médica han inaugurado las nuevas instalaciones del servicio de diagnóstico por imagen, que incorporan la última tecnología en imagen médica, como la Inteligencia Artificial (IA). Esto supondrá una mejora significativa en la experiencia del paciente, ya que permite una valoración más completa y precisa, así como una mayor comodidad y seguridad durante las pruebas, ya que disminuye el tiempo de la exploración y la dosis de radiación, al tiempo que optimiza la calidad y la exactitud de los estudios.

A ello se ha referido el director gerente del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Horacio Pijuán, durante la presentación de las nuevas instalaciones. Horacio Pijuán ha hecho hincapié en que este nuevo servicio ha sido posible a la colaboración con HT Médica “a la que nos une una larga trayectoria de proyectos conjuntos” y añadió que “este salto tecnológico nos coloca de nueva a la vanguardia de la sanidad privada cordobesa y procura al paciente una atención de vanguardia, con la mayor calidad y seguridad clínicas en unas instalaciones confortables y accesibles, dotadas de alta tecnología a su servicio”.

Por su parte, el doctor Antonio Luna, director médico de HT Médica, ha puesto en valor la tecnología con la que contará este servicio, que incluye un TAC espectral de 640 cortes único en Andalucía y un equipo de Resonancia Magnética de 3T, que en España solo existe en este centro. Antonio Luna recalca que “las nuevas instalaciones están pensadas para el paciente, al contar con una mejor organización de los circuitos asistenciales y amplitud de los espacios. Además, añade, el tercer proyecto de renovación tecnológica que HT Médica realiza en este Hospital desde su andadura conjunta, mejora la experiencia del paciente, por todas las experiencias de IA que automatizan los flujos de trabajo y mejoran la precisión diagnóstica”.

Finalmente, el Superior del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Isidoro de Santiago O.H. resaltó la importancia de combinar innovación y humanización para que la atención sea integral y completa. “Los pacientes que hagan uso de estas nuevas tecnologías, tienen que percibir que están en un centro de San Juan de Dios, que garantiza un modelo asistencial que los sitúa como eje central de toda nuestra actividad, y los ve como personas, no como meros diagnósticos o enfermedades”. Tecnología de última generación Las nuevas instalaciones del servicio de diagnóstico por imagen del Hospital San Juan de Dios, gestionado por HT Médica, cuentan con un TAC de última generación (Canon Aquilion One Prism Edition), único en Andalucía que es capaz de realizar estudios cardíacos en un solo latido.

Y es que este equipo destaca, sobre todo, por ser el más avanzado del mercado en la evaluación de la patología cardiovascular. Esto es posible por la integración de una red neuronal de alta resolución que permite mejorar la resolución espacial con un 45 por ciento menos de ruido, posibilitando la detección de estenosis leves; una evaluación correcta de las arterias coronarias muy calcificiadas; y una mejor visualización de los segmentos repermeabilizados con stent; así como la realización de estudios de perfusión miocárdica con estrés farmacológico. Hasta ahora, estas eran áreas problemáticas y con una capacidad diagnóstica muy limitada en los estudios de coronarias con TAC de generaciones anteriores.

Este TAC, además, cuenta con los sistemas más avanzados de visualización incluso en lesiones muy pequeñas, lo que permite disminuir la dosis de radiación de contraste yodado en el paciente e incrementar su seguridad. Asimismo, se podrán realizar TAC espectral basados en Inteligencia Artificial, lo que garantiza una mayor y mejor caracterización de lesiones en cualquier órgano. Por otra parte, el equipo de Resonancia Magnética cuenta con los gradientes más potentes del mercado en lo que se refiere a la tecnología de inteligencia artificial, de hecho es el único con estas características que hay en España y de los tres primeros en Europa.

Este equipo incorpora la tecnología exclusiva de adquisición de la imagen basada en IA SmartSpeed, que permite reducir los tiempos de adquisición de todas las exploraciones en más de un 50 por ciento. La característica diferenciadora de este equipo es que permite realizar estudios multinúcleo dentro del flujo de trabajo clínico habitual de un estudio de RM. Estos estudios multinúcleo tienen aplicaciones potenciales en todas las anatomías como la detección precoz de enfermedades neurodegenerativas y demencias; detección precoz de isquemia cerebral; estudios de metabolismo muscular, renal y cardíaco; estudio de cartílago articular para detección de la osteoartrosis en fase preclínica; aplicaciones en oncología como en cáncer de mama y tumores cerebrales.

Unidad exclusiva de imagen para la mujer En estas nuevas instalaciones del servicio de radiodiagnóstico de alta resolución, que se encuentran junto al Laboratorio del Hospital San Juan de Dios, se ubica también la Unidad de Imagen de la Mujer, donde se realizan las pruebas de ecografía, densitometría y mamografía con tomosíntesis, también conocida como mamografía 3D, la forma más avanzada de este tipo de prueba. Este servicio tiene establecido un protocolo de “acto único”, que permite realizar todas las exploraciones necesarias en el mismo día, incluso cuando es necesario hacer estudios complementarios a la mamografía con tomosínteis, para evitar así la incomodidad que genera a las pacientes las revisiones de mama y hacerlas lo más cómodas, seguras y efectivas posibles.