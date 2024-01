Córdoba capital mantiene la alerta por sequía con un volumen embalsado de 40 hectómetros cúbicos

El pantano que abastece de agua a Córdoba capital, el del Guadalmellato, mantiene un volumen embalsado de casi 40 hectómetros cúbicos dos meses después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir declarase el estado de emergencia por sequía en la capital. Lo hizo porque el embalse llevaba dos meses seguidos por debajo de los 45 hectómetros cúbicos. Emacsa, inmediatamente, tomó la medida de apagar todas las fuentes ornamentales -como habrá observado si ha paseado por Córdoba-, para aumentar el ahorro de agua del 5% contemplado hasta fecha, al 10%. La situación, dos meses después, se mantiene y las medidas continuarán vigentes, aunque sigue habiendo agua para dos años más.

El presidente de Emacsa, Jesús Coca, ha precisado que, dada la situación, "todo se mantiene igual porque no hemos conseguido ahorrar agua: está lloviendo lo que consumimos", y ha añadido que la Comisión de Sequía continua analizando diariamente la capacidad de los embalses, "estamos valorando el impacto de ahorro que están teniendo las medidas que anunciamos en su día, que nos están permitiendo alcanzar un ahorro de hasta un 9%. Con las lluvias de enero esperamos poder volver a llenar la hucha del agua".

Para suplir esta situación, el embalse de San Rafael de Navallana es el indicado para bombear agua potable porque tiene capacidad también para conducirla desde el río Guadalquivir. La calidad de las aguas de ambas zonas es peor que la del Guadalmellato, por lo que habría que implementar "técnicas distintas de depuración", según explica Coca, que solo afectarían al sabor del agua, pero no a la calidad en el consumo. Todas las medidas, de momento, se mantienen como están, "no hay medidas ex novo a la vista".

Nuevas medidas de concienciación

Para que no solo sea un asunto de Emacsa, sino de todos, la empresa ha financiado una campaña de concienciación en la que, a través de un comic inspirado en los tebeos de la posguerra dibujado por el artista cordobés Pepe Farruco, se hará un recordatorio a los ciudadanos de las principales medidas de ahorro de agua de una forma original. El cómic llegará a los usuarios de Emacsa con la factura del agua.