Conductores de autobuses en Córdoba piden condiciones dignas: sala de descanso y aseos

En pleno verano, la estación de autobuses de Córdoba enfrenta un problema crítico: el sistema de aire acondicionado en la zona de transeúntes apenas enfría, haciendo que las temperaturas dentro del edificio sean casi insoportables. A las 11 de la mañana, en los últimos días de julio, el termómetro interior marcaba casi 32 grados, transformando la estación en un horno para pasajeros y trabajadores por igual. Este problema no solo afecta a los usuarios que esperan sus autobuses, sino que también se agrava para los conductores que, tras finalizar sus servicios, no tienen un lugar adecuado para descansar y recuperarse.





Temperatura que alcanza la zona de viajeros dentro de la estación de autobuses de Córdoba









Un calor sofocante que afecta a todos





La insuficiencia del aire acondicionado en la estación ha convertido la espera de los pasajeros en una experiencia agotadora y desagradable. En pleno verano, cuando las temperaturas exteriores superan con creces los 40 grados, el interior de la estación no ofrece el alivio que debería, marcando casi los 32 grados de temperatura. Este calor extremo afecta el bienestar de los viajeros, quienes deben esperar sus autobuses en condiciones adversas, añadiendo estrés y malestar a sus viajes.





La dura realidad de los conductores





Para los conductores de autobuses, la situación es aún más crítica. Al finalizar sus turnos, se encuentran sin un lugar adecuado donde descansar y reponer energías. La estación cuenta con varias salas vacías que podrían ser habilitadas como áreas de descanso, pero la empresa concesionaria, Vectalia Movilidad, no ha tomado medidas al respecto.Los conductores han intentado en repetidas ocasiones resolver este problema con la empresa, pero sus esfuerzos han sido infructuosos. La respuesta de Vectalia ha sido que son las empresas de las distintas líneas de autobuses las que deben alquilar una de esas salas si desean utilizarlas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Desde COPE hemos queridoconocer la respuesta por parte los responsables de Vectalia. Esta petición la hemos realizado a través de email, según nos indicó el jefe de estación, y la respuesta que hemos obtenido es esta: "No vamos a hacer declaraciones al respecto, ya que es un asunto que compete a los operadores de la estación con sus empleados".

"No vamos a hacer declaraciones al respecto, ya que es un asunto que compete a los operadores de la Estación con sus empleados"





Condiciones de trabajo inadecuadas





La falta de una sala de descanso obliga a muchos conductores a buscar refugio en las escaleras de la estación, tratando de encontrar el lugar más fresco para descansar entre un servicio y otro. José, un conductor veterano, explica: "Ahora en verano, cuando llegamos de un servicio, nos gusta tener el habitáculo de nuestro vehículo en perfecto estado para que los siguientes viajeros se encuentren el bus limpio. En estos días de verano, acabas empapado de sudor, y luego no puedes cambiarte y ducharte".





Estado de uno de los servicios de los conductores en la estación de aubuses de Córdoba









Los aseos destinados a los conductores, que deberían estar operativos y equipados para cambiarse y ducharse, se encuentran cerrados y desmantelados. José detalla que durante los años, se han ido reemplazando los elementos rotos de los baños de los viajeros con los de los conductores, lo cual ha deteriorado aún más sus condiciones de trabajo.





Una de las duchas de los aseos de los conductores









Exigencias de los conductores





Los conductores solicitan a la empresa concesionaria que les permita usar una de las salas vacías de la estación para descansar y que habilite los aseos con duchas, tal como corresponde según el pliego de condiciones redactado por la Junta de Andalucía.





"Una sala de descanso para los conductores o unos aseos que puedan utilizar con duchas viene reflejado en el pliego de condiciones redactado por la Junta de Andalucía, para que las empresas que opten a la concesión cumplan, algo que no está ocurriendo", asegura José. Los conductores no están pidiendo lujos, solo un lugar digno donde poder descansar y asearse después de sus turnos, algo que consideran esencial para poder realizar su trabajo de manera efectiva y segura.













Un problema que se remonta a muchos años





La situación que enfrentan los conductores no es nueva. Desde hace años, el aire acondicionado de la estación no funciona adecuadamente debido a que las máquinas son antiguas. Este problema, combinado con la falta de instalaciones adecuadas para los conductores, pone de manifiesto una serie de deficiencias que afectan tanto a los trabajadores como a los pasajeros. La responsabilidad de Vectalia Movilidad es evidente. Según el pliego de condiciones, la empresa debería proporcionar un espacio adecuado para el descanso de los conductores y aseos equipados con duchas. Sin embargo, esto no se ha cumplido, dejando a los conductores en una situación precaria y poco digna.





Una llamada a la acción





Los conductores de autobuses de Córdoba están pidiendo algo tan fundamental como un lugar donde poder descansar y asearse después de sus servicios. Es una solicitud básica que debería ser atendida de inmediato, considerando la responsabilidad que estos trabajadores tienen al transportar personas diariamente. Jose explica que "la situación en la Estación de Autobuses de Córdoba requiere una solución urgente. Los trabajadores merecemos condiciones dignas para desempeñar nuestra labor, y los pasajeros también merecen un ambiente confortable mientras esperan. Es crucial que Vectalia Movilidad tome medidas para mejorar las instalaciones y asegurar que tanto conductores como pasajeros puedan tener una experiencia más agradable y segura en la estación.





Perspectiva de los usuarios y el impacto en la calidad del servicio





El malestar de los conductores no solo afecta a su bienestar personal, sino que también tiene un impacto directo en la calidad del servicio que ofrecen. Conductores cansados y sin un lugar adecuado para descansar están en riesgo de sufrir agotamiento, lo cual puede comprometer su capacidad para conducir de manera segura. Los pasajeros, por su parte, también se ven afectados por las condiciones en la estación. El calor sofocante y la falta de comodidades básicas crean un ambiente poco acogedor que puede disuadir a muchos de utilizar el transporte público.





Testimonios de los trabajadores





Cristian, otro conductor con varios años de experiencia, comparte su frustración: "Es difícil mantener una actitud positiva cuando sabes que al final de tu turno no tendrás un lugar donde descansar. Nos pasamos horas en la carretera, y al llegar aquí, lo único que queremos es un poco de confort para afrontar otro viaje pasadas unas horas". La situación se vuelve aún más crítica en los días de intenso calor, cuando la falta de aire acondicionado funcional se convierte en un problema de salud pública. "Hemos tenido compañeros que han sufrido mareos y golpes de calor. Esto no puede seguir así", añade Cristian.





Uno de los inodoros de los aseos de los conductores





El 4 de julio, cuando la delegada territorial Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba, Carmen Granados, anunciaba una inversión de 130.000 euros para un nuevo sistema de videovigilancia y de cargadores para vehículos eléctricos situados en el parking, se le preguntó sobre la petición de los conductores respondiendo que estaban en conversación con la empresa.





La necesidad de soluciones inmediatas





Para los trabajadores, "la instalación de nuevos sistemas de aire acondicionado es una prioridad urgente, así como la habilitación de salas de descanso y aseos adecuados para los conductores. Estas medidas no solo mejorarán las condiciones de trabajo de los conductores, sino que también elevarán la calidad del servicio para los pasajeros".





TE PUEDE INTERESAR