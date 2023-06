¿Cómo votar por correo si no se está en Córdoba el próximo 23 de julio?

Esta información te interesa si quieres de izquierdas, de centro o de derechas y te gusta participar tanto de la fiesta de la Democracia como de la fiesta a secas de las vacaciones. ¿Cómo votar por correo? Es un proceso sencillo y seguro, a pesar de la mala fama que ha cogido por lo sucedido en las últimas elecciones en Melilla. Se puede hacer bien a través de internet en www.correos.es con certificado digital o bien de manera física en cualquier oficina de correos mediante un proceso que consta de tres pasos que nos ha explicado el director de la oficina de Correos de la calle Cruz Conde de Córdoba, Manuel Lorenzo, en su último día en el cargo tras 23 años de labor. Los dos primeros son personales y requieren de la identificación del votante. Así se asegura que quien vota es quien dice ser y se evita el fraude. El tercer paso ya no requiere de la intervención directa del votante. Eso sí, dentro del sobre donde se introduzca el voto debe ir también el certificado que ha debido ser entregado dentro del gran sobre marrón que llegará a los solicitantes de ese voto por correo el 3 de julio. Ojo: si se solicita este certificado se anula la posibilidad de votar físicamente en una mesa electoral el 23 de julio.

Y la pregunta: ¿Qué pasa si no estoy en Córdoba cuando me envíen las papeletas y el sobre para ejercer mi derecho a votar? Tan sencillo como poner de destinatario una oficina de correos de la localidad en la que piensan estar de retiro físico y mental. Manuel Lorenzo nos lo explica poniendo de ejemplo el nombre de un lugar de la Costa del Sol de cuyo nombre no podemos olvidarnos los cordobeses.

No hay excusas para no votar. Además, desde Correos quieren que recalquemos que es un proceso sencillo y seguro. Y que si tienes intención de acercarte a una oficina te lo van a explicar todo al dedillo. Eso sí, ten paciencia. Esta mañana en Cruz Conde la cola para solicitar el certificado era importante, pero... la tranquilidad que a uno le queda cuando vota no tiene precio. Ni descansa en vacaciones...