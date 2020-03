¿Cómo mantener la línea durante la cuarentena por el COVID-19?

Algún día saldremos de casa. Algún día volveremos a la playa. Algún día tendremos que volver a ponernos pantalones, faldas, camisas y chaquetas. Y, lo suyo, es que nuestro cuerpo no sufra en exceso los rigores del encierro. La doctora Rosario Oliva, endocrino del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, nos da varios consejos para alimentarse decentemente en estos días en los que la tentación se esconde en cualquier rincón de nuestras despensas.

15 días pueden ser un problema... o una oportunidad

-Quince días en casa es un aumento del sedentarismo para la mayoría de las personas, pero no tiene por qué ser un periodo de inactividad. Dependiendo de la condición física de cada uno, puede hacer ejercicio en su casa: flexiones, sentadillas, abdominales, lo puede hacer todo el mundo. El que tenga bicicleta estática o cinta puede hacer ejercicio aeróbico en periodos de treinta o sesenta minutos…

��El ejercicio físico no puede faltar en un momento tan importante.

��He realizado un recopilatorio de vídeos con diferentes circuitos de ejercicios.

��Iré añadiendo más. Estar en casa no es una excusa para no MOVERSE!https://t.co/Kxa07x7FId — Montse Gallegos (@montsegallegos_) March 14, 2020

Alimentos prohibidos, alimentos permitidos

-No recomendamos tener en casa dulces, snacks… los alimentos que nos apetecen más y pueden hacer caer en la tentación al estar muchas horas en casa. Una dieta sana debe incluir productos de origen vegetal no procesados, rica en frutas, verduras, legumbres y frutos secos. Lo ideal es que sean frescos, pero en nuestra situación actual priorizamos productos congelados, envasados, enlatados o en frascos para que no tengamos que salir tanto a comprar. Pero existen legumbres en botes, verduras, espinacas, guisantes… incluso ahora también fruta congelada que también se puede usar o fruta enlatada sin azúcares añadidos. Hay muchas opciones. También son sanas las frutas, verduras y legumbres enlatadas.

Cambiar de hábitos, ¿por qué no ahora?

-Una de las cosas que más escuchamos en consulta de por qué no se sigue una dieta sana es que les es imposible porque tienen que comer mucho fuera por sus trabajos. Estos quince días también pueden suponer una oportunidad para mejorar la alimentación: aprender a cocinar si no sabes cocinar, hacer recetas nuevas con productos más saludables que antes no hacíamos. Se puede proyectar un cambio de estilo de vida en estos quince días porque podemos estar más pendientes de nuestra alimentación.

Las redes sociales ayudan

-Estos quince días pueden ser un buen momento para hacer una dieta sana. Además, en las redes sociales he visto un interés a la hora de mantener la disciplina del ejercicio físico que alguna gente hace al aire libre adaptándolo a casa. He visto varias tablas de ejercicios de varios gimnasios. De alimentación he visto menos.

También te puede interesar:

-¿Cómo limpiar bien nuestros domicilios durante el aislamiento por Coronavirus?

-Así mantiene la forma física un deportista durante el aislamiento por Coronavirus