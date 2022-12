Comienzan las obras del centro cívico en el antiguo mercado del Alcázar con más de 580.000 euros

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el teniente de alcalde de Urbanismo y Hacienda, Salvador Fuentes, han informado este lunes del inicio de las actuaciones a desarrollar en el antiguo mercado del Alcázar para convertirlo en centro cívico, con una inversión de más de 580.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, tras la adjudicación a la empresa cordobesa Construcciones Serrot.

En declaraciones a los periodistas, acompañados del arquitecto Javier Valverde, el regidor ha detallado que es "uno de los compromisos que necesitaba la ciudad cumplir con este barrio, una zona muy interesante de la ciudad, límite entre el casco histórico Patrimonio de la Humanidad; un barrio tan importante como es el Alcázar Viejo, pulmón y corazón de la Fiesta de los Patios, y la primera zona de expansión que tuvo la ciudad más allá de la muralla, con Fleming y Vallellano", que empezó a crecer en los años 1960.

Al respecto, ha comentado que "la población ha envejecido y tiene unas necesidades nuevas", de manera que "de ser un barrio de expansión, de familias jóvenes con hijos, se ha pasado cada vez más a ser un barrio de personas más mayores, aunque hay un cierto rejuvenecimiento ahora de la población".

Por eso, ha destacado que "es importante que esto, que en su día era un mercado, se vuelva a abrir al uso de todos los ciudadanos y hacerlo con las necesidades actuales", siendo "un espacio para vecinos y especialmente personas mayores", porque "el único centro que hay en la zona que atiende a las personas mayores en mucho radio alrededor es el que está en el Alcázar Viejo, que es un local pequeño, a pie de calle, y se necesitaba otro tipo de instalación".

Así, ha elogiado que "se va a poder hacer realidad una sala de usos múltiples, de audiovisuales y baños públicos", al tiempo que "se va a recuperar todo el espacio peatonal de alrededor, que está dentro del recinto, pero fuera del mercado", así como "parte del lienzo de muralla, con las partes superiores que están más deterioradas y lindan con el recinto del mercado", todo ello "tras estar cerrado décadas".

Mientras, Fuentes ha aseverado que "este centro cívico hacía mucha falta en este distrito y este barrio, con muchos problemas al no haber espacio suficiente para los mayores", a lo que ha agregado que "el proyecto es muy útil y muy eficaz". Y el arquitecto ha explicado que "el edificio es fruto de una remodelación del año 1991, que se hizo sobre el edificio original del mercado, que data de los años 1950, siendo un proyecto de los arquitectos Carlos Saenz Santamaría y Víctor Escribano, como temprano modelo de arquitectura del movimiento contemporáneo en la ciudad".

Además, ha apuntado que "el edificio original se encuentra aún presente, pero está revestido en todas sus fachadas por dentro y por fuera", de modo que "se van a demoler todos los cerramientos exteriores para intentar recuperar la imagen original del edificio y después construir en su interior un nuevo volumen, independiente, que se separa tanto en su contorno, como en altura de la estructura original, que quedará como una gran marquesina que protegerá el nuevo edificio".

De esta forma, Valverde ha indicado que es un centro "muy versátil para dar respuesta a las demandas vecinales, con un gran salón de usos múltiples de unos cien metros cuadrados, con la posibilidad de ser subdivisible por un tabique replegable en dos talleres distintos; una sala para personas mayores, y una sala que funcionará de estudio de edición gráfica y audiovisual". "La idea es recuperar la imagen original del edificio de los años 1950, pero insertando en su interior el nuevo edificio que servirá para responder a las demandas vecinales", ha resaltado el arquitecto, quien confía en que "si no hay inconvenientes, para finales del mes de abril pueda finalizar la obra".





CAMPO MADRE DE DIOS Y AUTOBUSES TURÍSTICOS





Por otra parte, el alcalde ha avanzado que tras demandarlo los vecinos se va a arreglar también, con intención de publicarse en próximos días en el Perfil del Contratante, la calle Campo Santo de los Mártires, "cuyo adoquinado está muy deteriorado por el paso de vehículos de gran tonelaje". Asimismo, ha dicho que "este barrio de Vallellano y la calle Doctor Fleming no pueden ser una calle de gran paso de vehículos", de forma que "hasta ahora todos los autobuses que traen turismo aparcaban en la Avenida del Alcázar y tenían su salida natural por la calle Doctor Fleming, algo que se va a cambiar, porque no tiene sentido, al estropear la calle y que este barrio no está diseñado para ser de paso".

En este sentido, Bellido ha informado de que "se va a cambiar el lugar de estacionamiento y bajada de viajeros de los autobuses turísticos para que lo hagan en una zona cercana, pero que permita que salgan por grandes vías", de ahí que se hará en la Avenida del Corregidor, junto a la Avenida del Alcázar, para lo cual se adecenterá la zona, ha manifestado el primer edil.





EL PLIEGO DEL ESTADIO





En cuanto a la situación del nuevo pliego para los usos del estadio del Nuevo Arcángel, el alcalde ha afirmado que "en los próximos días hay una consulta urbanística, que presentó el Córdoba Club de Fútbol para saber exactamente cuáles pueden ser los usos del estadio, que va íntimamente ligado al futuro pliego" Al hilo, el regidor ha aseverado que "en función de la consulta y de lo que el Córdoba CF vea, se elaborarán los pliegos", con "novedades", de cara a "sacarlo adelante".