Comienza la campaña de la Renta 2024: claves y novedades para no cometer errores

La campaña de la declaración de la renta de 2024 ha arrancado este 2 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. Como cada año, los contribuyentes deben ponerse al día con la Agencia Tributaria, pero este año, a pesar de no haber grandes cambios respecto a ejercicios anteriores, hay ciertos aspectos que no deben pasarse por alto. Hemos hablado con Rafael López, experto fiscal de Grupo Asesores, quien nos explica las principales claves y novedades que se deben tener en cuenta para evitar errores y aprovechar al máximo las deducciones.

Uno de los cambios más significativos de este año afecta a las personas con más de un pagador. Según explica López, "si tienes más de un pagador y tus ingresos superan los 15.000 euros, podrás declarar hasta un máximo de 2.500 euros de lo que te haya pagado el segundo y siguientes pagadores, un cambio que anteriormente estaba limitado a 1.500 euros". Esto significa que si se ha tenido un segundo pagador, no siempre será obligatorio presentar la declaración de la renta, ya que se puede quedar por debajo de ese umbral. López añade que "si tus ingresos son inferiores a 22.000 euros al año y no has superado esos 2.500 euros por segundo pagador, no tendrás que presentar la declaración".

Sin embargo, uno de los puntos clave que López subraya es que no todo el mundo está exento de presentar la renta solo por estar por debajo de estos umbrales. "A pesar de que no sea obligatorio en algunos casos, puede ser beneficioso hacer la declaración de la renta. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se han hecho aportaciones a planes de pensiones o cuando se pueden aplicar deducciones fiscales, como las de donaciones a ONGs", explica. En este sentido, también es importante tener en cuenta las deducciones por las donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Desde el 1 de enero de 2024, se ha incrementado el porcentaje de deducción en este tipo de contribuciones, especialmente para los primeros 250 euros. Según nos comenta López, "ahora puedes deducirte hasta un 80% de los primeros 250 euros donados, lo que significa que si haces una donación de 100 euros a una causa solidaria, te devolverán 80 euros, dejando tu coste efectivo en solo 20 euros".

Este incremento en las deducciones por donaciones también incluye una novedad para aquellos que hayan realizado donaciones de forma recurrente a la misma organización. "Si has donado a la misma entidad durante tres años consecutivos y en cantidades iguales o mayores, el porcentaje de deducción sube al 45%". De esta manera, aquellos que apuestan por la solidaridad no solo contribuyen a las causas sociales, sino que también pueden beneficiarse de ventajas fiscales significativas.

Otra de las novedades más relevantes para los conductores es la deducción por la compra de vehículos eléctricos. El gobierno ofrece una desgravación del 15% sobre el precio de adquisición del vehículo, con un límite de 20.000 euros. Según López, "esta deducción está pensada para impulsar la transición hacia un modelo de movilidad más sostenible". Para poder beneficiarse de ella, el vehículo debe ser adquirido entre el 30 de junio de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 y debe ser un coche de uso particular, dentro de las categorías definidas por la Agencia Tributaria, como los eléctricos puros o los híbridos enchufables.

Rafael López también destaca que, a pesar de las facilidades digitales y el aumento de las herramientas online, muchas personas aún se sienten inseguras a la hora de realizar su declaración. "El proceso de la renta puede parecer sencillo, pero siempre es recomendable contar con el asesoramiento adecuado, especialmente si se trata de casos complejos, como aquellos con varios pagadores o deducciones que podrían pasarse por alto", afirma. Según López, en Grupo Asesores son muchas las consultas que reciben de personas que, aunque tienen un nivel de ingresos no muy alto, desean asegurarse de que no están pagando de más.

El experto también nos recuerda que, aunque el plazo para presentar la declaración de la renta se extienda hasta finales de junio, no conviene dejarla para el último momento. "Las primeras semanas suelen ser menos complicadas, pero cuando se acerca el final de la campaña, se acumula el trabajo, y puede ser más difícil conseguir una cita para resolver dudas o hacer la declaración de forma presencial", asegura López.

DEDUCCIONES EN ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía ofrece diversas deducciones autonómicas en la declaración de la renta para aliviar la carga fiscal de los contribuyentes. Entre ellas, se incluyen 200 euros por cada hijo nacido, adoptado o acogido, cantidad que se duplica en municipios de menos de 3.000 habitantes con riesgo de despoblación. En caso de adopción internacional, la deducción asciende a 600 euros. También hay beneficios fiscales de 200 euros para familias numerosas, que se elevan a 400 si son de categoría especial, y de 100 euros para familias monoparentales o por cada ascendiente mayor de 75 años que conviva con el contribuyente.

Además, se aplican deducciones del 5% en la compra de vivienda para menores de 35 años o cualquier edad si es vivienda protegida, y del 15% en el alquiler para jóvenes, mayores de 65 años y víctimas de terrorismo o violencia doméstica. También se incluyen beneficios fiscales por estudios de idiomas e informática, discapacidad, contratación de ayuda doméstica, defensa jurídica en casos de despido y donaciones para la conservación del medio ambiente. Estas medidas forman parte del paquete fiscal andaluz, diseñado para apoyar a las familias y colectivos más vulnerables en la comunidad.