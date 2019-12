Canciones de Becky G, Miliki, Ariana Grande,Mariah Carey e India Martínez sonarán en la calle Cruz Conde

El teniente de alcalde delegado de Infraestructuras, Medio Ambiente y Sostenibilidad, David Dorado, ha supervisado hoy las labores de instalación del alumbrado de Navidad de la calle Cruz Conde, una infraestructura a la que los técnicos de Iluminaciones Ximénez están dando los últimos retoques de cara a su inauguración, que será el próximo jueves, a las 18.30 horas.

A 48 horas de que las luces navideñas se enciendan en la ciudad, Dorado, junto a Juan Encinas, responsable de Ximénez, ha comprobado la marcha de los trabajos, que van a buen a ritmo a la espera de la colocación de algunos elementos ornamentales.

El delegado de Infraestructuras ha avanzado un aspecto que aún no se había concretado, y son los temas musicales que se podrán escuchar en el espectáculo de sonido. Se trata de Christmas C'mon, de Becky G; Navidad con Paz, de Miliki; Last Christmas, de Ariana Grande; All I want for Christmas, de Mariah Carey; y Mi mejor regalo, de India Martínez.

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

El día 1 se inaugura el parque infantil 'Chiquilandia', con 2.400 metros cuadrados con atracciones en el Bulevar del Gran Capitán y que contará con actividades complementarias como talleres, pasacalles, teatro y juegos populares para niños de entre dos y 12 años.

Tras ello, el 4 de diciembre se inaugurará el Belén Municipal, a las 19,30 horas, en el Ayuntamiento, mientras que al día siguiente será la inauguración del tradicional alumbrado navideño y el mencionado espectáculo de luz y sonido, al tiempo que se celebrará el pregón de Navidad en el salón de actos de la Diputación, organizado por la Asociación de Belenistas de Córdoba, que coloca el mercado navideño en la Plaza de las Tendillas hasta el día 22 de diciembre.

Igualmente, se realizarán los conciertos de coros y villancicos, desde el 14 al 22, y 'zambombás', como en el patio de la Casa de las Campanas, que el día 21 tendrá una 'zambombá' en clave de 'jazz'; habrá unas 40 patios abiertos con distintas rutas; actividades en los museos municipales, y en Orive los días 22 y 27 habrá conciertos navideños de música clásica, todo ello contando también con la tradicional fiesta de Nochevieja en Las Tendillas hasta las 2,30 horas y la llegada de la cartera real el 27 de diciembre.

El presupuesto municipal de la programación asciende a 132.600 euros, con una subida del 16%, a lo que hay que añadir las aportaciones de patrocinadores.