Se busca un hogar temporal para la pequeña Alana

La ONG Infancia Solidaria busca una familia de acogida en Córdoba, para Alana, una niña de nueve meses, de Honduras, que padece una patología cardiaca, imposible de corregir en su país por falta de medios. La pequeña será intervenida quirúrgicamente en el Hospital Reina Sofía, gracias al convenio que Infancia Solidaria tiene con este centro.