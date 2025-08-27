COPE
Se busca un hogar temporal para la pequeña Alana

Infancia Solidaria pide la solidaridad de los cordobeses para alojar a una niña hondureña de nueve meses y a su madre mientras le realicen una intervención quirúrgica en el corazón imposible de llevar a cabo en su país

Alana, niña hondureña de nueve meses
Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

La ONG Infancia Solidaria busca una familia de acogida en Córdoba, para Alana, una niña de nueve meses, de Honduras, que padece una patología cardiaca, imposible de corregir en su país por falta de medios. La pequeña será intervenida quirúrgicamente en el Hospital Reina Sofía, gracias al convenio que Infancia Solidaria tiene con este centro.

