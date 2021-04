Barón: "El patio exige todo el tiempo que quieras. Solo en regar se tarda en torno a hora y media"

El presidente de la asociación de cuidadores y propietarios de patios "Claveles y Gitanillas", Rafael Barón, ha analizado con Carlos Herrera cómo se enfrentan este año a la fiesta de los Patios, que celebra su primer siglo de vida, a pesar de la pandemia.

Barón ha señalado que ya fue diferente el año pasado, cuando se celebró de forma más tranquila en octubre, pero este año, gracias a la apertura de la movilidad, Barón espera que "sea con más visitantes y controlando el aforo y con muchísima seguridad". "En mi casa habitualmente hay 25 personas y, por aforo, sólo me permiten que entren 4. Van a ser visitas privadas" ha señalado el también propietario del patio Pastora, 2.

Para garantizar la seguridad, este año los propietarios se han sometido a pruebas PCR y ha explicado las diferentes medidas que se van a adoptar como la toma de temperatura o los controladores. "No podemos permitirnos que nos cuelguen el 'sanbenito' de ser la única fiesta que se celebre en España y ser foco de contagios".





Los Patios de Córdoba, una tradición de generaciones





"Un patio requiere tiempo, todo el quieras echarle, pero aproximadamente en regar tardamos en torno a una hora y media" ha explicado Barón, quien ha señalado que, por fácil que parezca, no se puede recgar de cualquier manera. "Mi abuela decía agua de lluvia no riega maceta, y es verdad, porque no entra en el tiesto. Tenemos que hacerlo con una goma dentro de un soporte de aluminio con el que regamos todo".

Sobre el concurso, Barón ha explicado que hay unas 313 casas patio, de las 3000 censadas, que han participado en estos 100 años de concurso. "Existen dos modalidades: aquitectura antigua, que engloba las edificacione sprevias a 1970, y de arquitectura moderna que son aquellas edificaciones posteriores o que han realizado reformas en el patio."

Barón ha explicado la singularidad de esta fiesta, que se basa en la convivencia de las personas que habitan las casas patio: "El patio tienes que sentrilo, vivirlo y querer compartirlo. Nosotros acabamos la construcción de nuestra casa en febrero y, a pesar de casarnos en junio, convenci a mi mujer para presentarnos al concurso en el año 2002".





La petición a las instituciones de los propietarios





"Cuando la UNESCO nos concedió en 2012 la delacaración de Patrimonio, algunos pensaban que nos darían un sueldo, pero no, son las instituciones los que tienen el deber de fomentar y cuidar esta fiesta, pero solo el Ayuntamiento de Córdoba vela por nosotros." ha explicado Rafael Barón.

En cuanto a las ayudas, Barón ha recordado que les ha aliviado la reducción del IBI, de la factura del agua o las ayudas a macetas, pero no son suficientes. "Necesitamos que se fomente esta fiesta y que se pueda garantizar el relevo generacional, especialemnte en los patios de las personas mayores." ha señalado el presidente de la asociación "Claveles y Gitanillas".

"Si no siente el patio, no lo vives, y sino lo vives y lo disfrutas no lo compartes" ha señalado Barón, quien le ha contado a Herrera algunas anécdotas de su patio como el día que una familia entró a visitar su patio a las 15:30 y tuvieron que compartir el postre con su hija pequeña.