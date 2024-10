El Ayuntamiento plantea reservar espacios fijos para vivienda turística fuera de las zonas saturadas

El Ayuntamiento de Córdoba continúa estudiando la regulación de viviendas de uso turístico, después de que la Junta publicara el decreto que transfería la potestad de la gestión a los consistorios. Según ha confirmado el alcalde, José María Bellido, a COPE, el Ayuntamiento se mantiene a la espera de que la misma empresa que ha elaborado el Plan Municipal de Vivienda 2024-2029, Espacio Común, S COOP AND, culmine el estudio de afectación de las viviendas de uso turístico en relación a las zonas que están más saturadas en la ciudad- analizará parámetros como el aumento de precio de la vivienda, la expulsión de vecinos o las molestias que puedan generar.

El regidor ha asegurado que la empresa tendrá un primer avance de resultados en noviembre. Más adelante, en enero de 2025, podrá ofrecer un resultado final con el que el Ayuntamiento tomaría una decisión.

"No obstante, independientemente de cuáles sean los resultados, tenemos muy claro cuál será nuestro criterio", ha recalcado. Ese criterio estará basado en tres vértices: las zonas con exceso de viviendas turísticas tendrán restringida la creación de nuevos pisos turísticos; en el conjunto de la ciudad, habrá también un número máximo fijado de licencias que no se podrá sobrepasar y, finalmente, el Consistorio está estudiando la posibilidad de reservar zonas fijas a lo largo y ancho de la ciudad para la construcción de vivienda turística.

Las verbenas del casco histórico, a otro lugar o en recintos cerrados

Cuatro de las veintiún verbenas que se han previsto desde la Delegación de Fiestas y Tradiciones han abierto el debate sobre la conveniencia de su celebración por las molestias generadas a los vecinos. Las cuatro, en la zona del Casco Histórico. "Algunos jóvenes, sin mala intención, se lo han tomado como si fueran otro tipo de fiestas, como Las Cruces. Francamente, era algo que no esperaba, si no, no lo hubiéramos hecho. Nosotros no podemos propiciar ese tipo de concentraciones de gente. Por eso hemos decidido que esas zonas no son propicias para celebrar verbenas", ha añadido el alcalde. En este sentido, ha propuesto una solución que pasaría por trasladar esas verbenas a otro espacio abierto previa negociación con los organizadores; o bien adaptarlas a recintos cerrados.

una isla climática en "al estilo estepona"

El alcalde de Córdoba anunció la semana pasada la creación de un proyecto para el Casco Histórico que paliase, a medio plazo, el efecto del calor. A través del 'Proyecto Isla', el alcalde ha explicado que, si bien no hay un número determinado de árboles a plantar en esta zona, "la idea es utilizar algunos de los solares vacíos del Casco para crear pequeñas zonas verdes de distensión para los vecinos y paseantes". Se hará al estilo Estepona, "donde se han llegado a tirar incluso casas vacías y sin uso para transformar el solar en un pequeño jardín", ha detallado.

la parada de tren en en el cefc "no costaría más de dos millones de euros"

El alcalde de Córdoba adelantó hace semanas que el Consistorio financiaría una posible para de tren en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones "si el Gobierno Central se compromete a que el tren pare ahí". Según ha avanzado en COPE, el coste de esa parada no superaría los dos millones de euros, "estaría en torno al millón y medio, según las estimaciones de otras paradas similares como las de Alcolea o Villarrubia". Mientras tanto, "si los organizadores de los congresos lo demandan, continuaremos ofreciendo el servicios extraordinario de Aucorsa como hicimos con Intercaza", ha detallado.

unos presupuestos en tiempo y forma

"Estamos ya aprobando los presupuestos de los organismo autónomos del Ayuntamiento y, nuestra idea, es intentar que la primera aprobación del proyecto de los presupuestos de 2025 se haga en este mes de octubre, de manera que a primeros de año estén ya en vigor", ha asegurado Bellido. Para este año, el Consistorio prevé poder financiar con fondos propios "una cuarta parte de las inversiones que realice". Según el alcalde, esto puede llevarse a cabo ahora -y no antes- "por la mejora de la salud financiera de nuestras cuentas. Antes teníamos los justo para pagar gastos corrientes y ahora podemos financiar una parte de nuestras inversiones, además de estar reduciendo significativamente la deuda", ha añadido.