El Ayuntamiento de Córdoba destaca que hasta el mes de julio los datos de turismo son "positivos"

La primera teniente de alcalde delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás (Cs), ha resaltado este martes que hasta el mes de julio los datos de turismo relativos a la capital son "positivos, con un número de turistas elevado", de modo que, pese a que en el puente de agosto no hayan estado llenos los hoteles, "se progresa adecuadamente y hay unos resultados mejores, incluso comparando con 2019".

En una rueda de prensa, la concejal ha manifestado que "se puede ver claramente que las políticas que se llevan a cabo en materia turística están dando resultados" ante "las ocupaciones de plazas hoteleras bastante elevadas", al tiempo que ha comentado que los datos en cuanto a ocupación de apartamentos turísticos no se tienen todos, "porque todavía no existe realmente un instrumento que dé al cien por cien los datos". No obstante, ha destacado que "durante el mes de julio, el casco histórico de la ciudad estaba lleno y los restaurantes también estaban con una ocupación bastante razonable, incluso los hoteles".

En cualquier caso, ha defendido "seguir trabajando en esta línea para desestacionalizar el turismo de la ciudad, que no sólo sean los meses referentes de abril y mayo, sino que el mes de junio y julio han sido meses positivos" y el de agosto, "razonablemente positivo", pendientes de analizar cuando finalice el mes, ha remarcado. Para los próximos meses, ha apuntado a la apuesta por el otoño del caballo y "por muchas otras más actividades, con diferentes pliegos que se trabajan y tramitan en la ciudad para realmente tener una estrategia".

"Esos pliegos van a ser adjudicados a empresas que hayan demostrado su experiencia y van a garantizar que, durante mínimo un año, empresas con mucha experiencia van a apostar por Córdoba como una ciudad perfecta para realizar ferias, congresos, convenciones y viajes de incentivos", ha citado. Igualmente, Albás ha afirmado que "se sigue tramitando el pliego para apostar por Córdoba como ciudad gastronómica, para estar presentes en las ferias nacionales más importantes", todo ello "de la mano del sector turístico cordobés", ha subrayado.

Y ante el espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos, ha dicho que "los plazos que se dieron en su día se están cumpliendo", a lo que ha agregado que "la empresa ha solicitado una prórroga, fundamentalmente porque para llevar a cabo el espectáculo de luz y sonido en el Alcázar, que es un edificio protegido, necesita unas autorizaciones", por lo que "se trabaja en ello", ha valorado la concejal, quien espera que esté en marcha "antes de que acabe este año".