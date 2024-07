Avance en el tratamiento de la esclerosis múltiple: la contribución de Valeria Pingitore

La científica Valeria Pingitore, destacada investigadora y docente de química orgánica y farmacéutica en la Universidad Loyola, ha dado un paso significativo en la lucha contra la esclerosis múltiple. Pingitore ha publicado un influyente artículo en la prestigiosa revista Science Advances, en el que describe el desarrollo de un nuevo fármaco potencial para esta devastadora enfermedad neurodegenerativa.





Una Esperanza para Millones

El artículo titulado “Delocalized quinolinium-macrocyclic peptides, an atypical chemotype for CNS penetration” es el fruto de la colaboración entre la doctora Pingitore y el Wolfson Institute for Biomedical Research, dirigido por el Profesor David Selwood, de la University College London (UCL). Este avance podría cambiar radicalmente la manera en que se tratan las enfermedades neurodegenerativas, ofreciendo esperanza a millones de personas en todo el mundo.













Innovación en la química farmacéutica





La ciclosporina A, un inhibidor de la ciclofilina D, ha demostrado efectos neuroprotectores significativos. Sin embargo, su aplicación clínica es limitada debido a la baja penetración en el sistema nervioso central. La doctora Pingitore y su equipo han abordado este desafío mediante la modificación estructural de la ciclosporina A, introduciendo una porción catiónica con carga deslocalizada que mejora su acumulación mitocondrial y penetración cerebral.

Entendiendo la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad caracterizada por la desmielinización de las fibras nerviosas, lo que lleva a la formación del poro de transición de permeabilidad mitocondrial, un proceso crítico en la degeneración de los axones neuronales. La ciclofilina D, una enzima mitocondrial localizada en las neuronas del cerebro, juega un papel esencial en la apertura de este poro, convirtiéndose en una diana terapéutica crucial para frenar la neurodegeneración.

















Resultados Prometedores

El estudio detalla el diseño, la síntesis y la evaluación biológica de nuevas moléculas basadas en la ciclosporina A conjugadas con cationes deslocalizados de tipo quinolinio. Los resultados farmacocinéticos y de metabolismo son impresionantes: estas moléculas alcanzan niveles cerebrales significativamente altos, manteniéndose en el cerebro durante 48 horas después de una única dosis y logrando concentraciones aproximadamente 20 veces mayores que las versiones no modificadas.





Impacto más allá de la esclerosis múltiple





La investigación sugiere que la tecnología empleada para mejorar la penetración de estos fármacos en el sistema nervioso central podría aplicarse a otros medicamentos de la misma familia. Además, los inhibidores de ciclofilina D tienen el potencial de tratar otras enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica (SLA) y el Alzheimer, donde la disfunción mitocondrial juega un papel clave.





Trayectoria de excelencia

Valeria Pingitore, parte del departamento de Ciencias de la Salud y Biomédicas de la Universidad Loyola y del grupo Loyola Biomedical Research, ha centrado su carrera en el diseño de moléculas innovadoras, la síntesis orgánica y los ensayos biológicos. Su trabajo en la University College London ha abarcado desde el desarrollo de fármacos antivirales de nueva generación hasta tratamientos de terapia génica, con múltiples patentes y presentaciones en prestigiosas conferencias científicas en el Reino Unido.





Un futuro prometedor





La investigación de Pingitore representa un avance significativo para la Universidad Loyola y la ciencia biomédica en general. Forma parte de un equipo multidisciplinario que trabaja en la identificación y validación de biomarcadores, el desarrollo de métodos de análisis e integración de datos ómicos, y la creación de nuevas terapias farmacológicas. Este estudio no solo abre nuevas vías para el tratamiento de la esclerosis múltiple, sino que también sienta las bases para futuros avances en la comprensión y tratamiento de diversas enfermedades neurodegenerativas. En conclusión, el trabajo de Valeria Pingitore y su equipo es un testimonio del poder de la investigación científica colaborativa y su potencial para transformar la vida de millones de personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas. Con más estudios y evaluaciones clínicas, este innovador enfoque podría convertirse en un pilar fundamental del tratamiento de estas condiciones debilitantes, marcando el comienzo de una nueva era en la medicina neurodegenerativa.