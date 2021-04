La situación de la pandemia ha cambiado a toda la sociedad y los centros escolares se han tenido que adaptar a un modelo distinto. Primero fue la presencia a las clases de manera virtual y luego la combinación de un aula híbrida, donde se han ido combinando alumnos en clase y otros en sus casas.

EL AULA HÍBRIDA ES UNA REALIDAD QUE HA LLEGADO PARA QUEDARSE

El director de laFundación Maecenas del Colegio Alauda, José Navalpotro, ha explicado que para llevarla a cabo se necesita “primero un buen despliegue tecnológico; segundo una buena metodología de trabajo por parte de los profesores, porque no se puede enseñar a dos escenarios distintos si no se tienen unas buenas herramientas metodológicas; y por último un buen plan de formación para los profesores, porque no debemos olvidar que esta situación se alargará en el tiempo”.

HABILIDADES

Para ello los profesores deben tener una serie de habilidades como “destreza y competencia digital porque ahora mismo en España no hay un gran índice de contenidos de digital móvil y deben saber manejar los diferentes programas. Y luego otra punto muy importante es saber evaluar muy bien. ¿Cómo evalúas a los alumnos que tienes en clase y otros que están recibiendo la enseñanza en casa?

Muchos profesores son víctimas de no haber recibido realmente un plan previo a la pandemia sobre cómo formarse en tecnología y metodología

Los profesores estarán preparados siempre que los centros escolares estés preparados. Esto es lo que asegura Navalpotro. “Muchos profesores son víctimas de no haber recibido realmente un plan previo a la pandemia sobre cómo formarse en tecnología y metodología. Nosotros desde el año 2012 iniciamos todo este tipo de formación”, afirma el director.

Escuchando a Navalpotro está claro que es fundamental que los profesores tengan esa formación pero que esta debe venir por parte de la dirección del centro.

APRENDER A DISTANCIA

Muchos padres se preguntan si asistiendo a clase de manera virtual se aprende igual. Navalpotro lo tiene muy claro y responde “sí, pero dependiendo de la metodología y las actividades por parte del profesor. Hay que tener en cuenta el perfil del alumno y la forma de aprender. Cambia la estructura al ser híbrida, la metodología basada en la tecnología y cambia la forma en el que el profesor tiene que explicar la materia. Está claro que no es lo mismo que asistir a clase de manera virtual, pero hay que tener en cuenta que esta va a ser la realidad educativa para los próximos años”.

Este tipo de educación es uno de los grandes retos a lo que se está enfrentando los centros educativos en España. “Algunas cosas se han hecho de manera correcta y otras bastante mal por falta de previsión”. Ahora se abre un panorama que se va a quedar con nosotros, y por lo que nos ha explicado José Navalpotro, solo los centros que han venido trabajando con previsión o se están ocupando de resolver y mejorar, solo ellos serán capaces de ofertar una educación de calidad y preparar a los alumnos para un futuro que cada vez es más exigente.

