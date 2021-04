Conoce cómo debe ser la nueva educación en tiempos de coronavirus

Desde que comenzara la pandemia el mundo ha cambiado, y también la educación. Algunos centros ya venían trabajando en este cambio desde el año 2012 como es el caso del Colegio Alauda, pero otros se han visto obligados a ir adaptándose a la actual situación.

A día de hoy la Fundación Maecenas están trabajando intensamente para asesorar a otros colegios el modelo que ellos han aplicado, e incluso acercándose a otros países. Actualmente están trabajando en República Dominica, México, Perú y en España en diversos colegios. Para el director de la Fundación, José Navalpotro la situación ha cambiado “y todos somos conscientes que la realidad educativa ha cambiado y va a seguir cambiando, y la pandemia lo que ha conseguido es acelerar mucho estos procesos que ya estaban presentes en el entorno social, como es en la tecnología, que ahora también va asociada a la educación, y esto es lo que va a dar el punto de inflexión en la próxima década”.

Los colegios se tendrán que volver aún más flexibles. Cuando los colegios abrieron sus puertas en septiembre se han tenido que adaptar a los niños y también a las familias, dependiendo de quién podía asistir a clase o incluso quién no dispone de herramientas tecnológicas para seguir las clases de manera virtual. Según Navalpotro “los colegios tendrán que ser mucho más abiertos y los profesores deben estar mejor formados para poder aplicar un aula híbrida. Por lo tanto para mi hay dos claves muy importantes: uno un impulso de la tecnología y el desarrollo emocional de los niños. Ahora mismo tenemos que preguntarnos qué va a ocurrir con esos niños, y más los de otros países que aún están confinados”.

PROYECTO EDUCATIVO

Hemos querido conocer qué bases debe tener un proyecto educativo de futuro. Para Navalpotro existen tres grandes bases como son “el desarrollo de habilidades blandas, es decir, aquellas que la tecnología nunca podrá hacer. El segundo el apoyo emocional, porque para poder convivir en un entorno tan automatizado es muy importante, y el tercero va a ser profesores muy bien formados. Tú nunca vas a poder tener buenos alumnos si estas generaciones de profesionales no salen bien formados. Por este motivo aprovecho para pedir a las escuelas de magisterio que hagan un esfuerzo por actualizar la formación para formar muy bien a los nuevos profesores, porque actualmente vienen un poco flojos”.

Está claro que aquellos padres que se preocupan por sus hijos se hacen muchas preguntas, porque desconocen cuáles son las claves que debe cumplir un buen colegio. Navalpotro nos lo ha explicado añadiendo que “lo primero que forme en competencias y en saber hacer, y no tanto en contenidos. La época memorística ya ha pasado. Aquello de aprender contenidos memorizando cuando ahora el contenido lo tenemos en la red. Ahora lo que hace falta es capacidad crítica para saber que sí o que no y cómo utilizo esos contenidos. Y luego que exista un componente muy de personalización, que atiendan a los niños de manera personal, que no es lo mismo que atenderlo de manera individual”.

También ha explicado que él hace tiempo que dejó de creer en los colegios muy grandes, porque en ellos es difícil que puedan atender de manera personal. En estos se aplican la personalización del alumno, y la atención se convierte en mucho más individual.