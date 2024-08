Antonio Zurera: "Tenemos esperanzas en que esta nueva búsqueda nos sirva para encontrarla"

La Guardia Civil ha reactivado este viernes la búsqueda de Ángeles Zurera, la joven aguilarense que desapareció hace 16 años, concretamente el 2 de marzo de 2008. Los agentes han rastreado una zona entre Monturque y Cabra. Se trata de una antigua depuradora situada junto a un olivar y a un pequeño polígono industrial a las afueras de Monturque.

Desde Cope, hemos hablado con Antonio Zurera, hermano de Angelines, como así la llamaban sus familiares y amigos, y portavoz de la familia Zurera. Antonio nos cuenta que ha sido la policía judicial la que ha determinado la zona y el lugar en el que se ha llevado a cabo la investigación. Aclara que la búsqueda se inicia “pasando el georradar para saber si nos puede marcar puntos donde haya habido un movimiento en el subsuelo”. En caso de que el resultado del informe sea positivo, explica, “una de las opciones será abrir con una excavadora” y, aclara , “eso lo determinará siempre la policía judicial”.

Su hermano no pierde la esperanza y expresa que “estos dieciséis años de búsqueda a mi me han enseñado que todas las búsquedas son positivas, porque, si no la encontramos, sirve para descartar ese sitio”, a lo que agrega, “tenemos esperanzas en que esta nueva búsqueda nos sirva para encontrarla”.

Su exmarido, la única línea de investigación

La investigación del caso de Ángeles Zurera se ha centrado desde el principio en Manuel Reina, su exmarido y empresario dedicado a las excavadoras y cimentaciones. Con él tuvo dos hijos, de 18 y 19 años en el momento de los hechos.

Tres meses antes de la desaparición, tras denunciarlo por malos tratos, Ángeles Zurera había decidido separarse de él por malos tratos y, doce días antes de los hechos, Manuel Reina fue condenado a nueve meses de cárcel por violencia de género por propinarle una paliza.

Antonio Zurera asegura que en la desaparición de Angelines no hay nada más que una línea de investigación y es su exmarido. “No hay otra", afirma, "pero desde la segunda semana". También señala, “hasta tal punto que la justicia lo imputó en la desaparición de mi hermana”.

Nos cuenta que en estos 16 años de la desaparición no ha salido otra línea de investigación. “No estamos buscando a mi hermana de otra manera que no sea enterrada o bajo agua", y aclara, "es decir, sin vida".

La desaparición de Angelines

La última vez que se vio a Ángeles fue el 2 de marzo de 2008, día en el que estuvo de compras con su nuera y después volvió a casa. Se acostó y a las 1.20 de la madrugada mantuvo una breve conversación telefónica con su exmarido.

Angelines salió de su casa con lo puesto, sin documentación, sin móvil, ni gafas ni dinero. Se dejó una lavadora puesta y ropa en la secadora lista para tender. Al día siguiente las bolsas de ropa estaban donde ella las dejó y la cama apenas se encontraba deshecha. Desde ese momento no se volvió a saber nada más de ella. “Sabíamos que eso no era una desaparición voluntaria”, afirma Antonio Zurera, hermano de la desaparecida.

Esa noche “me llamaron, fui a poner la denuncia a las tres horas”, asegura Antonio, “y… y bueno, se lo dijimos a mis padres”. Sin embargo, tras todo este tiempo lo más difícil ha sido “el cabreo de no saber dónde está una persona querida y no saber qué hacer para localizarla”.

En la conversación con Cope Antonio nos explica cómo se vivieron los primeros meses de investigación. Fueron momentos de “ilusión y esperanza porque se avanzaba, se tomaba declaración a diferentes personas, se empezaba a tener claras las cosas… pero no dio resultado”. Sin embargo, concluye: “lo que sí está claro es que mientras más tiempo pasa, más se van diluyendo esas esperanzas… al menos de encontrarla”. A lo que añade, “ya sin vida lo tenemos claro, pero… al menos de encontrarla.

La colaboración ciudadana, crucial en la búsqueda de Angelines

De igual modo, Antonio nos explica la labor de la ciudadanía en este tipo de casos y aclara que, respecto a las personas que puedan saber algo “es importantísimo que lo hagan llegar a la policía judicial de la manera que sea”, añadiendo que “han sido muchas las llamadas que hemos recibido, cartas anónimas, otras con nombre y apellido. Todas han servido, como decía antes, para avanzar o descartar algunas cosas”.

La colaboración ciudadana en estos casos es crucial, una llamada o una información nueva pueden abrir nuevas puertas en esta investigación, pues, en sus propias palabras, “puede ser la pieza que le falta al puzzle para resolver el caso de mi hermana”.

“Nuestra vida se estancó ese 2 de marzo de 2008”

Han pasado ya dieciséis años y la búsqueda por encontrar a Angelines no ha cesado desde el día en que desapareció. La familia ha mantenido una lucha constante y un firme compromiso para que el caso de Ángeles no caiga en el olvido, enfrentándose, de nuevo, a la incertidumbre y manteniendo la esperanza de encontrar su cuerpo.

Antonio Zurera nos explica los difíciles dieciséis años que han pasado su familia y allegados: “Nuestra vida se estancó ese 2 de marzo de 2008”. No obstante, la cercanía y el ánimo brindado por parte de compañeros, amigos, familiares o de la propia policía han contribuido a aliviar esta situación, “la unión de todas esas cosas es la que te permite llevar el día a día, tener algún tipo de esperanza de que es posible encontrarla a pesar de tanto tiempo, aunque… como es normal… pues, alguna vez, te vienes abajo ¿no? Explica Antonio, pero, concluye, “pero ya hay quien se encarga de ponerte las pilas”