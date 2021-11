16 años de Cuarto Milenio: Así fue el primer viaje con Iker Jiménez en la Nave del Misterio

Iker Jiménez es uno de los presentadores televisivos más importantes y reconocidos de nuestro país en el campo del estudio y el análisis de épocas pasadas. Su éxito en televisión gracias a programas como 'Cuarto Milenio' y los realizados en los últimos meses a causa del coronavirus le han llevado a cosechar el reconocimiento de la audiencia y de los seguidores que le siguen fielmente en redes sociales. Además, se ha adaptado a la perfección a los nuevos lenguajes digitales, desarrollando también varias iniciativas en YouTube motivadas sobre todo por los duros meses que los españoles tuvieron que estar en confinamiento por culpa de la pandemia.

Pero todo tiene un comienzo. Hace 16 años se estrenaba en televisión en Cuarto Milenio en un primer programa que quería llevar a la pantalla las vivencias que reproducía en la radio ya con éxito. El vasco siempre estuvo acompañado de su mujer, Carmen Porter. El portal Unplugged, de TeleCinco, ha recordado ese primer Cuarto milenio, que era muy diferente a como es ahora, con un plató distinto y más sencillo, pero con la misma esencia. Su presentación en aquel 2002 fue: “Esta es nuestra particular Nave del Misterio. Desde ella despegamos cada semana buscando universos inexplorados, enigmas sin resolver, misterios que siguen estando ahí. Parece paradójico. En este siglo XXI lleno de tecnología y de avances digitales, pensar en el misterio suena contradictorio, pero no es así. Si usted es un alma curiosa, si cree que queda mucho por descubrir, si es capaz de sentir la fascinación de lo desconocido, estoy convencido de que este es su programa". Pueblos 'malditos', presencias extrañas o temas del espacio eran algunos de los asuntos que el equipo de Cuarto milenio trató con la ayuda de diferentes profesionales. El programa ha evolucionado en estos años y ha incluido temas científicos, de actualidad, política, etc.

'Cuarto milenio' cumple 16 años: así fueron los inicios de Iker Jiménez abriendo la Nave del Misterio por primera vez https://t.co/y1tm0o4VO6 a través de @20m — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 16, 2021

El domingo debió poner orden en el programa: “Quita esto”

Este domingo, Iker Jiménez comenzaba 'Cuarto Milenio' sus casi 20 años en antena. Nada más empezar, el presentador reconocía que se había topado con "documento estremecedor" que tienen en su teléfono móvil. Entre risas, Jiménez reconoció que se trataba de una foto de él mismo de cuando presentó por primera vez el programa de Cuatro hace 16 años. Fue entonces cuando hizo una reflexión sobre cómo ha cambiado la tecnología desde 2005.

Los teléfonos inteligentes no existían, así como las actuales redes sociales, "¿Nos imaginamos ahora un mundo sin eso?”, se preguntaba el conductor del espacio. "¿Qué ha cambiado en sus vidas? Yo no soy el mismo, ni usted tampoco. Conseguir el anzuelo de su atención es más en 2021 que en 2005", aseguraba.

Posteriormente, Jiménez protagonizaba un llamativo momento. Junto a Carmen Porter, el presentador hacía un repaso de los sucesos que se habían hecho virales en internet los últimos días. Sin embargo, sin ser consciente de lo que iba a ver, seleccionaba una imagen en la que aparecía un ojo. Fue entonces cuando la copresentadora mostraba a los espectadores, a través de la pantalla grande del plató, un vídeo del que el presentador tuvo que apartar la mirada.

Nada más ser consciente de lo que estaba a punto de ver, el conductor del espacio de Cuatro se llevó las manos a la cara para impedir ver la pantalla, mostrando así lo mucho que le desagradaba lo que estaba viendo. "Ay, ay, ay. No, no, no. ¡Por favor, quita esto, en serio!", exclamaba el comunicador, dirigiéndose al equipo del programa.