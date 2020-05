¿Te animarías a trabajar en el país más seguro del mundo en estos momentos?

Alejandro Vázquez es un doctor en Filología Hispánica que trabaja de profesor de español en China. Un país cargado de tradición y bien posicionado mirando al futuro. Un país en el que no hay democracia, pero cuya economía crece a marchas forzadas.

El pasado miércoles la cuenta de Chengzu Liu lanzó una oferta de trabajo en twitter: “Se busca profesor de español en la Universidad de Shandong, campus Weihai. Requisitos: 1. Máster; 2 Español nivel lengua materna”.

Yo, después de 5 años en China, no me lo pensaría dos veces. Si cumples los requisitos, adelante. https://t.co/WRMcacz9Ry — Alejandro Vázquez �� (@Torronteras7) May 6, 2020

“Pregunta al hombre con experiencia, no al hombre con estudios”, dicen en China. Alejandro Vázquez tiene estudios y tiene experiencia. Por eso le preguntamos si le compensa vivir en China. Y lo tiene claro: “solo tengo buenas palabras. Empecé hace cinco años por una oferta que me llegó a través de mi hermano, también cordobés, y que también trabajó allí un tiempo. No me lo pensé dos veces y me fui para allá. Mi primer sueldo no fue muy alto en comparación con lo que se puede esperar en España de un profesor de Universidad, porque rondaba los mil euros a lo mejor, pero claro no pagaba alojamiento y la comida era bastante barata. Además, Xian -la primera ciudad donde trabajé allí- era bastante barata en comparación con el resto de China”.

Además, de ese sueldo “ahorraba la mayoría qué podría ahorrar más dinero que a lo mejor ganando mucho más en España comparando el coste de vida, necesidad de pagar un alquiler… A la mayoría de los profesores en China nos suelen pagar el alojamiento. Tampoco tenía ninguna letra, así que estaba totalmente libres de cargas económicas”.

Poco a poco fue prosperando: “fui ganando más, porque me subieron el sueldo y luego cambié de ciudad de universidad y empecé a ganar bastante más. Actualmente, después de cinco años tengo un puesto en comparación con el principio muchísimo mejor en cuanto a salario y al nivel de la universidad. Incluso la ciudad, Shenzhen, es de las cinco mejores en cuanto a economía y en cuanto a la calidad de vida de toda China. En general estoy bastante satisfecho con mi experiencia, porque todo ha sido un crecimiento en cuanto a carrera académica y profesional”.

Está tan bien Alejandro que le cuesta contar algo negativo sobre su experiencia: “No sabría decirte algún aspecto negativo de mi vida allí. Simplemente, que estoy lejos de mi familia y lejos de mi Córdoba y de Andalucía en general, pero eso lo compensó con la gente que conozco allí y con la vida que llevo. Me permite ciertos lujos que no podía permitirme en España cómo viajar a países como Tailandia, Filipinas, que están a un par de horas en avión así que ha cambiado mi vida entera en cuanto al panorama del mundo que puedo ver, al estilo de vida, al estilo de viajar y principalmente al nivel económico”.

En resumen, como profesor en China solo puede recomendar ir para allá, pero no a cualquiera, porque “no es asequible para todo el mundo, ya que suelen pedir un máster de enseñanza de español y poco a poco están pidiendo cada vez más, incluso doctorados en alguna universidad. No es que sea algo que cualquier persona pueda hacer, pero si alguien escuchando y tiene formación en docencia del español y acceda a alguna oferta en China yo le recomendaría que fuese valiente y lo intentara. En mi caso me ha ido bastante bien y todos los casos que conozco de profesor de español en China en todos los grupos que veo de profesores allí tal a todo el mundo le suele ir bastante bien y todos solemos durar bastante. Yo llevo cinco años y los que me quedan”.

Otro elemento atractivo y que puede llamar la atención es que las vacaciones suelen ser bastante generosas: “tenemos casi dos meses de vacaciones por el Año Nuevo chino en invierno. Julio y agosto enteros también de vacaciones, puentes en mayo y octubre de China del día nacional… En cuanto a condiciones económicas y de calidad de vida es uno de los mejores trabajos en cuanto a trabajar en el extranjero que se me ocurren. Estoy esperando volver. A ver cuándo abren las fronteras de nuevo y me permiten regresar, aunque a decir verdad tampoco estoy mal en España. Estoy trabajando online cobrando lo mismo, así que estoy en una situación un poco rara porque trabajo para China y cobro de China, pero vivo en España así que yo me quedaría así la verdad. Es la situación ideal”.

Mil euros para empezar pueden parecer poco, pero en China dan para mucho: “Empecé ganando mil euros, pero ahora prácticamente he duplicado mi sueldo por lo que estoy superándolo los dos mil euros de salario mensual que es lo que puede cobrar un profesor en España, pero como digo no me preocupo por el alojamiento y el coste de la vida es más barato en general que en España exceptuando productos como el aceite de oliva el café y tal. Se puede ahorrar más en China que en España y además puedes acceder a más oportunidades laborales. Si quieres ganar más puedes dar clases particulares que se pagan bastante bien o incluso hacer un a trabajo media jornada porque gente que hable inglés y español y chino no hay tanta en China, por lo que siempre te pueden requerir para algunos siento alguna feria comercial puede incluso ayudar a traducir algo. Es un país como yo le diría que es la nueva tierra de las oportunidades, la nueva América. Cualquier persona que vaya allí normalmente prospera en el terreno laboral y económico”.

Eso sí, recalca, si sabes adaptarte bien, porque “la vida en China no es nada fácil tampoco por las diferencias culturales, la contaminación, el trato con la gente, el idioma… lo estoy contando como un paraíso, pero para la gente sin miedo a adaptarse y con capacidad de vivir en otra cultura diferente a la suya”.

En cuanto a la oferta de Chengzu Liu calcula que “rondará a partir de mil euros hasta mil quinientos euros, no sé si ya llegará a los dos mil o dos mil quinientos, porque eso algo que no suelen pagar al principio. Supongo que pagan alojamiento y supongo que esa ciudad en la provincia en la que está por lo que he visto no debe ser muy cara así que puede dar para ahorrar mucho con bastante tiempo libre, porque otra cosa que no he dicho en antes que es que tenemos bastante tiempo libre en los profesores universitarios porque tenemos unas siete u ocho clases a la semana de hora y media, por lo que el tiempo de trabajo sumando en la preparación en casa del material no suele superar las 20 horas semanales entonces te da tiempo para aprender chino, para viajar, para aprender u otra cosa incluso tocar la guitarra si quieres. Yo recomendaría aprender un poquito de chino al principio en ese tiempo libre porque eso también te da más oportunidades en el futuro y te aporta mayor calidad de vida”.

Y más bondades: “te darán alojamiento y te tratarán bien. Serás apreciado por sus compañeros y por la universidad. El peligro de China es que te pueden mimar tanto que ya no quieras irte o que cuando vuelvas a España y tú estás acostumbrado a ese trato tan bueno que te dan en China puede que te cueste acostumbrarse. No me veo volviendo a España viendo el panorama educativo y el poco respeto que se le tiene al profesor aquí. Yo la verdad que en ese aspecto me quedo con China”.

"Los chinos no quieren parecerse a nosotros en el aspecto político"

El profesor Vázquez puede hablar con propiedad sobre la guerra comercial latente entre China y Estados Unidos y sobre la falta de libertades en el coloso asiático. Una carencia que, a su juicio, tampoco molesta en exceso a la mayoría de sus habitantes: “de Estados Unidos se nos vende la imagen de los medios y las películas y a China se la vende como una dictadura y un régimen comunista. Yo que vivo allí no niego que no tenga democracia, pero la gente no te habla mal del gobierno y lo ve como algo necesario. La gente ve todos los aspectos en los que fracasamos como sociedad y no quieren parecerse a nosotros en el aspecto político. Saben que no tienen democracia, no tienen el cerebro lavado, pero la mayoría de los chinos prefieren ese régimen porque les aporta prosperidad económica, oportunidades laborales, seguridad como se ha visto como el Coronavirus… Los chinos no quieren parecerse a nosotros en ese aspecto y, de hecho, los que van a estudiar o trabajar a España vuelven a China. Claro que hay chinos críticos, pero en general hay satisfacción con la política en China. Es un país que está muy mal vendido por la influencia de Estados Unidos y sus aliados, que siempre busca perjudicar a China. Veo a diario esa propaganda y me tengo que callar muchas veces en twitter para no discutir con todo el mundo”.

Pero, ojo, tampoco es que China sea un alma de la caridad: “también busca sus intereses. Tampoco voy a decir que toda la ayuda que ofrece China al mundo la haga porque sí. Claro que querrá algo a cambio en el futuro porque China funciona con ese método de “te doy un favor pero luego espero algo de ti”. No son una ONG que tenga que ayudar a todo el mundo”. Eso sí, tampoco son “el demonio como se les suele vender en la prensa y las redes sociales. Tienen que sufrir mucho racismo y muchas veces me da pena leer ciertas cosas incluso de amigos y familiares que después de vivir allí todavía no entienden nada de lo que supone China a nivel mundial y creo que un respeto se merecen. China no es como la pintan y hay que conocerla muy bien. Yo todavía después de cinco años no me veo con derecho a decir nada, pero por lo menos en mi experiencia personal China no me no me ha demostrado que sea tan autoritario y tan mala como se la pinta”.

“Sólo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno puedes maniobrar y luchar”, dejó escrito Sun Tzu. Después de escuchar al profesor Alejandro Vázquez ya saben la oportunidad que puede que se estén perdiendo.

