El PP de Andalucía no presidirá la comisión sobre la crisis en el Parlamento, pero tampoco lo hará el PSOE

El Partido Popular de Andalucía anunció este viernes que no optará a presidir la comisión sobre la gran alianza por Andalucía para la recuperación económica creada en el Parlamento autonómico. Igualmente, ha especificado que el PSOE-A tampoco debería presidirla por el “egoísmo” mostrado desde el partido en la comisión formada en el Congreso de los Diputados.

Así lo manifestó el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, quien ha comenzado su discurso enviando “un mensaje de ánimo a cordobeses y andaluces. Estamos haciendo bien nuestro trabajo. Hemos superado con éxito la primera fase de nuestra lucha contra el Coronavirus. Se ha hecho un excelente trabajo individual y eso unido al sacrificio, talento y esfuerzo de todos los sanitarios y al acierto del gobierno de la Junta ha hecho que Andalucía sea una referencia en esta crisis y esté en cabeza de la lucha sanitaria contra la Covid-19”.

Especificó el político cordobés que “el virus no ha venido solo y hay una crisis social, económica y laboral contra la que hay que ir luchando. La situación crítica ha puesto de manifiesto la debilidad, endeblez y la falta de valores del gobierno central”, enfatizando en que “ha puesto en evidencia a una parte importante de la política española encabezada por el presidente Sánchez que está demostrando que su único interés es mantenerse en el poder a toda costa, sin líneas rojas y pisando lo que haya que pisar. Haciendo que antiguos criterios que no se podían superar sean ahora tierra quemada y que ya no quede nada de ese Partido Socialista que defendía un proyecto de Estado para España”.

Alertó Nieto del mal momento que vivirá el turismo español: “en medio de una crisis que pone en riesgo la vida de muchas personas y está haciendo que millones de puestos de trabajo se pongan peligro y que no se sepa qué va a pasar con la principal empresa española, que es el turismo, tenemos el gobierno menos fiable de la historia democrática”

En consecuencia, a su juicio, es “muy importante que seamos capaces de reforzar los intereses de Andalucía desde el acuerdo y el consenso. Apelamos al Partido Socialista andaluz para que cuando tenga que elegir entre el interés de Pedro Sánchez y el de los andaluces no siga equivocándose y apostando por el interés de su líder y apueste por el de Andalucía. No se puede permitir que Andalucía se le castigue sistemáticamente por criterios políticos y no por criterios técnicos. Que a provincias como Málaga o Granada se les castigue cuando estaban con datos mejores que País Vasco, Navarra o La Rioja. No podemos permitir que en fondos de carácter sanitario sea relegado el criterio de población para castigar a Andalucía”.

✅ Las 8 provincias de Andalucía cumplen para pasar a la fase 2.



�� Así lo recoge en el documento técnico que han enviado el Gobierno de Andalucía en el que reclaman que todas las provincias, pasen a la fase 2.https://t.co/mzD9KKewJB — PP Andaluz (@ppandaluz) May 22, 2020

"Necesitamos fijar objetividad"

Por ello, “en el primer pleno del mes de junio el Partido Popular va a llevar una proposición no de Ley en el que vamos a pedir que todo el Parlamento andaluz se posicione en la defensa de criterios objetivos a la hora de repartir fondos económicos y materiales para atender a las consecuencias de la crisis. Necesitamos fijar objetividad. El lunes se va a poner en marcha la comisión de recuperación económico-social de Andalucía. Se va a intentar que participen agentes sociales para recuperar a Andalucía. El PSOE quiere presidir esa comisión, como la del Congreso de los Diputados. En Andalucía tiene que ser lo criterio y el PP no va a presidir esa comisión, pero tampoco lo va a hacer el PSOE”. Entiende Nieto que “la generosidad del PP no va a beneficiar el egoísmo del PSOE. Queremos que esa comisión tenga recorrido y por eso no le vamos a dar dos meses como en el Congreso. Vamos a intentar que se haga un reconocimiento unánime a los sanitarios en Andalucía. No podemos permitir que Andalucía vuelva a retroceder décadas por culpa del virus y de una mala gestión. El PP no va a presidir esa comisión porque creemos que debemos renunciar a ocupar ese puesto para no tener un exceso de control. Tampoco la va a presidir el PSOE si en el Congreso de los Diputados hubiera permitido que la presidiera el PP”.

No descartó para presidir la comisión a ninguno de los otros grupos parlamentarios: “Ciudadanos o Adelante Andalucía o VOX. No hay ninguna decisión tomada al respecto. Hay diálogo abierto y una relación cordial. Hay un acuerdo básico sobre los plazos y el contenido de la comisión, pero no está todavía cerrado”.

Por otra parte, en relación a la manifestación convocada contra la gestión de la crisis por VOX, apuntó que “el PP no ha organizado ninguna manifestación ni concentración. No es el estilo del Partido Popular. No le pedimos a nadie que haga el trabajo por detrás. Cuando hemos criticado acciones que nos parecen lamentables del gobierno de Sánchez lo hemos hecho. Respetamos la crítica y a las personas que quieran hacer pública esa crítica y pedimos a todos que lo hagan cumpliendo las medidas de seguridad que se están recomendando. Respetamos como cuando se manifestaban contra el gobierno de Mariano Rajoy, pero pedimos que pongan por encima de todo la seguridad y la salud”.

