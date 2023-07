Alertan de las consecuencias de los golpes nasales en el deporte, que afectan hasta al 10% de los menores

La Copa COVAP es una iniciativa educativa y deportiva organizada por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, en la que el Hospital Universitario Reina Sofía (HURS) de Córdoba ha participado como centro colaborador en la décima edición. Ambas entidades aconsejan el uso de medios de protección adecuados, como cascos, bandas u orejeras, a la hora de practicar deportes colectivos y donde haya contacto, para evitar los golpes en la nariz y en la cara.

Y es que, según sostiene el jefe de Servicio de la Unidad de Otorrinolaringología del HURS, Francisco Muñoz del Castillo, este tipo de impactos, especialmente los que afectan a la nariz, “son uno de los causantes de la obstrucción nasal traumática, que se da entre el 5% y el 10% de los menores, un intervalo que depende en gran medida de la edad y el tipo de actividad deportiva que practican los más pequeños”.

Las obstrucciones nasales traumáticas son aquellas que están causadas por una lesión en la nariz como consecuencia de un golpe, provocando una desviación del tabique nasal o una fractura en estos huesos. Esto puede obstruir las vías respiratorias y dificultar la respiración hasta el punto de disminuir el rendimiento deportivo de la persona afectada. Cabe destacar que los golpes en la nariz son muy comunes.

Así se deriva de un trabajo de investigación de la Universidad de Washington en el que se afirma que las fracturas de nariz son las más frecuentes de todos los traumatismos faciales, además de ser la tercera más común del esqueleto humano. De hecho, casi el 40% de todas las fracturas faciales involucran los huesos nasales.

El bajo rendimiento, el cansancio y la dificultad para concentrarse son algunas de las consecuencias derivadas de este tipo de afección. Esto es lo que sostiene también un estudio publicado en la revista Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America, donde se afirma que el trauma facial, incluido el de nariz, puede tener consecuencias físicas y mentales duraderas si no se trata a tiempo.





La importancia de protegerse de los golpes en la nariz





Las lesiones nasales tienen efectos sobre el funcionamiento normal de la nariz, responsable de filtrar, limpiar, humidificar y calentar el aire inspirado antes de que llegue a los pulmones. En una obstrucción nasal, estas funciones se ven perjudicadas y no se desarrollan a pleno rendimiento, y pueden ser producidas por diferentes causas, como desviaciones estructurales del tabique nasal (traumáticas o no) o la hipertrofia de cornetes inferiores, una patología que “hace referencia a unas masas laterales al tabique nasal que pueden obstruir la entrada de aire de forma persistente o intermitente”, afirma el especialista del HURS.

Por tanto, el cuidado y la protección de la nariz es primordial, ya que “un aire mal filtrado por las fosas nasales es un aire frío, sucio, seco, que puede ocasionar faringitis, laringitis, bronquitis, disfonías o tos”, advierte Muñoz del Castillo. Asimismo, una obstrucción nasal puede ocasionar ronquidos y alteraciones del sueño, “siendo este poco reparador y provocando irritabilidad, cansancio o fatiga”, añade.