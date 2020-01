El alcalde asegura que la aprobación del presupuesto 2020 en Junta de Gobierno Local va a ser "inmediata"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha asegurado este martes que una vez que se aprueben los presupuestos de tres institutos municipales, esta semana o a principios de la semana siguiente, "ya se tendrá vía libre" para convocar la Junta de Gobierno Local extraordinaria y aprobar el presupuesto del ejercicio 2020, algo que, a su juicio, va a ser "inmediato".

En una rueda de prensa, el regidor ha explicado que quedan por aprobar el presupuesto del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), que cree que saldrá adelante esta semana; las cuentas del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), que se abordarán esta semana o a principios de la próxima, y las del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), que están en "la última fase de elaboración para aprobar de inmediato".

Tras el informe del secretario del Pleno sobre las ordenanzas fiscales, ha destacado que "se da la seguridad de que están bien aprobadas, se van a poder bajar los impuestos y da seguridad en la estimación de los ingresos, que se quitan", porque "si se hubieran echado atrás las ordenanzas hubiera habido más ingresos", ha subrayado.

Así, se ha mostrado "sorprendido con la polémica que ha habido", dado que "era el mundo al revés: el gobierno local defendiendo que eran válidas para que se pagaran menos impuestos y tener menos ingresos en el presupuesto, y parte de la oposición poniendo en duda la validez, que hubiera significado que habría que pagar más impuestos y a su vez el presupuesto hubiera sido más amplio".

No obstante, el alcalde ha resaltado que "afortunadamente la situación se ha resuelto y ya se tiene la certeza de que la previsión de ingresos hecha va a ser la que es y, sobre todo, que los cordobeses van a pagar menos impuestos".

En relación a las negociaciones con otros grupos, Bellido ha adelantado que se ha tenido ya "una primera toma de contacto" con Vox para "sentar las bases de la futura negociación".

"HAY QUE MODERAR LOS ANÁLISIS"

En cuanto a las críticas en los últimos días sobre la gestión del delegado de Hacienda, Urbanismo y Vivienda, Salvador Fuentes (PP), y de la delegada de Turismo, Isabel Albás (Cs), el primer edil ha dicho que está "satisfecho" con la labor que realiza el gobierno local, cree que "se pueden hacer mejor las cosas", pero "hay que moderar los análisis que se hacen por la oposición", ha recomendado.

En el caso de la Gerencia de Urbanismo, ha citado que "se han desbloqueado más de 1.500 viviendas que estaban pendientes de licencia en un periodo récord de seis meses; se han multipicado por siete las licencias de VPO, comparando con el mismo periodo del año anterior; se han multiplicado por tres las licencias del resto de viviendas; se han dupliado las licencias que no son para vivienda", por lo que "se ha mejorado", ha defendido.

Además, ha señalado que "se llevan adelante otras actuaciones en Urbanismo para desbloquear proyectos de ciudad", entre ellos la obra del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), la Ronda Norte y la antigua escuela de magisterio en el Sector Sur.

Respecto a Hacienda, el alcalde ha destacado que "se ha hecho un esfuerzo importante" con las ordenanzas fiscales y "se han despejado las dudas jurídicas", y sobre los presupuestos, "los primeros son los más difíciles de un gobierno y no hay mayoría para llevarlos al Pleno", a lo que ha añadido que "es un gobierno nuevo, formado por dos partidos y hay tres delegaciones nuevas", de modo que "es un trabajo complejo", ha apostillado, para remarcar que "se está en los mismos ritmos que hubo en el primer año del mandato anterior, donde había un acuerdo de investidura que sí facilitaba los votos".

Y en relación a Turismo, Bellido ha admitido que "hay cosas que mejorar", pero "han sido críticas muy centradas en aspectos puramente protocolarios", algo que "no deja de sorprender", ha aseverado, para insistir en que no cree que "un aspecto relativo solo al protocolo de un evento sea motivo suficiente para retirar competencias a nadie".

Igualmente, el primer edil ha explicado que los grupos municipales tienen conocimiento de la agenda del gobierno local, que "no es mala", en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid esta semana. En cualquier caso, considera que "son asuntos menores y los problemas de la ciudad y en turismo no pasan por que los concejales tengan o no información que entienden que deben tener, que la merecen".