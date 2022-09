Albás (Cs) recomienda a Dorado que deje su acta y siga "en lo personal" la "vendetta" contra el alcalde

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y portavoz de Cs, Isabel Albás, ha recomendado este jueves al edil David Dorado que "abandone el acta" de concejal y que "la vendetta personal" que tiene contra el alcalde, José María Bellido (PP), "la pueda seguir de una forma personal e individual", por lo que no comparte que esté como edil no adscrito. En una rueda de prensa, junto al alcalde y el delegado de Hacienda y Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), Albás ha dicho que, "si tiene algún afrenta personal, la tendrá que lidiar de forma individual, pero no representando a ningún partido político, porque todos los concejales y representantes políticos estamos aquí porque los ciudadanos decidieron votar a los diferentes proyectos que representamos" y no por las personas, ha apostillado.

Así, ha sostenido que "cualquier vendetta personal que quiera llevar a cabo David Dorado debería hacerlo de forma particular sin pertenecer a ningún partido político", a lo que ha agregado que "las actas de los concejales las tenemos cada concejal por el partido político al que representamos y cuando dejamos de pertenecer a ese partido político, lo normal sería dejar el acta de concejal, porque sino también hay un pacto entre todos los partidos políticos que se habla de transfuguismo".

Previamente, en otro acto, la edil ha aseverado a los periodistas que "el Grupo Municipal Ciudadanos sigue cohesionado y más unido que nunca, pero la situación del compañero David Dorado ya no se podía aguantar más, porque ni los cordobeses, ni los votantes podían aguantar este espectáculo". "Realmente nos da muchísima pena la situación a la que nos ha llevado todo esto con el comportamiento de David Dorado y hemos aguantado mucho", ha confesado. De hecho, "hemos sido muy empáticos y humanos con Dorado, porque sabemos y somos conscientes de que no estaba pasando una situación personal fácil", ha apuntado Albás, quien ha indicado que "cuando la situación ha derivado en perjudicar a los cordobeses con este tipo de espectáculos ya no se podía aguantar más". "Antes está Córdoba que cualquiera que nosotros", ha enfatizado.

En este sentido, ha subrayado que en el gobierno local van a seguir 13 concejales --cuatro de Cs y nueve del PP-- "apoyando al alcalde y llegando a acuerdos con todos los grupos municipales que forman parte del Consistorio, como se ha hecho en ocasiones pasadas", de modo que "se puede llegar a acuerdos absolutamente con todos los grupos municipales", ha reivindicado, para insistir en que "lo importante es centrarnos en trabajar por y para Córdoba, poniendo por delante los intereses de los cordobeses antes que los del propio partido y siglas". Además, ha declarado que "este problema se ha vuelto insoportable y hemos intentado de verdad ayudar a nuestro compañero, que recapacitara, pero es una especie de vendetta individual y personal", de manera que "no puede mezclarse la política con eso", ha aclarado. Y ha abundado en que "hay dos causas judicializadas y hay que respetar los trámites judiciales", de forma que "una vez que ya están en Fiscalía, que sigan los trámites que tengan que seguir", pero "hay que dejarlos en manos de las personas expertas, y cuando se resuelvan, se pasará al siguiente capítulo", ha defendido.

'SOMOS CIUDADANOS'

Preguntada por su opinión sobre 'Somos Ciudadanos', Albás considera que "no hay que dar espectáculos" y ha dicho que "una vez que acabe el mandato, la encomienda que hicieron los ciudadanos, cada uno es libre de hacer lo que estime conveniente, pero hacer escisiones y rupturas no beneficia a Cs, ni a Córdoba, ni Andalucía, ni España". A su juicio, "hay que aportar sensatez, trabajar y dejar de montar espectáculos, porque estamos en una situación francamente complicada" ante "todos los datos e indicadores que dicen que vamos a pasar un otoño y un invierno muy duros", por lo que ha lamentado que "se hagan este tipo de espectáculos".