La nueva carta de temporada llega al Hopes Palacio del Bailío de la mano de su nuevo Chef

Llega una nueva temporada y con él la nueva carta del Hospes Palacio del Bailío. Además este año con una novedada añadida como es su nuevo Chef, Rubén González, que quiere deleitar con sus nuevos platos cordobeses potenciandos con técnicas vanguardistas recolectadas por sus viajes alrededor del mundo.

Como ha indicado a COPE, "quiero centrar mi cocina en un producto de alta calidad, de temporada y de proximidad, algo fundamental para que todos los ingredientes sean los más frecos. Además de esta manera aportamos nuestro granito al planeta, porque los productos son cercanos".





Musaca de boletus tomate albahaca y bechamel ligera de Arzua Ulloa





Su oferta gastronómica está enraizada en los productos más genuinos y saludables de Córdoba y su provincia, preparados con técnicas actuales, y sólidas raíces en el mundo de la gastronomía. Rubén reinventa la cocina cordobesa, como él dice, "para homenajear a todos aquellos que durante siglos han trabajado por y para ella. Y también en honor a todas esas madres que han depositado su mimo en ella en sus hogares".









La carta de temporada de Hospes Palacio del Bailío, ha sido seleccionada com mucho mimo por él mismo. "Quiero acercar la mejor cocina a los clientes que nos visitan, tanto los que llegan desde otras partes del mundo hasta los que tenemos en la propia provincia". De esta nueva carta Rubén ha destacado su "ceviche gamba blanca con emulsión de yuzu y elotes crujientes, ajo blanco de coco con sardina ahumada y uvas encurtidas, el risotto puntalette cremado con ideiazábal, espárragos verdes y tomate cherry pasificados, la plua ahumada con remolacha migas de tomate y cremoso de achiote o la pannacotta de fresistas chantillí de yuzu lio de fresas y cristales de boniato violeta".





Rape tinta parmentier de curry amarillo con alioli de ajo negro y chips vegetales

SOBRE RUBÉN GONZÁLEZ





La pasión por la cocina no le viene por antecedentes familiares ni mucho menos. Decidió comenzar sus estudios de cocina motivado por un gran interés por las elaboraciones, las texturas y sobre todo por los resultados. Sus primeros platos fueron guisados por el Chef Juan Carlos González, quien venía de grandes cocinas como El Bulli. Concretamente aquí fue donde comenzó a experimentar técnicas de nueva cocina, con toques vanguardistas y de autor. Su técnica a lo largo de estos años se ha visto enriquecida por sus viajes gastronómicos a países como México, Londres, Budapest, Marruecos y Japón, donde adquirió nuevas técnicas y llegó a conocer nuevos ingregientes. Estos les han servico para potenciar sus platos.