Turu Flores: "Hoy parece imposible que un equipo aparte de Madrid, Barcelona o Atlético gane la Liga"

José Óscar Flores se hizo futbolista con el apelativo de “Turu”, que era un personaje de la televisión argentina. Bonaerense del barrio de Caseros se forja en Liniers como futbolista desde los ocho años. Jugando para Vélez Sarsfield disputa 156 partidos en Primera Argentina y anota 57 goles. Su contribución fue determinante para la consecución de la Libertadores del 94 al Sao Paulo y la Intercontinental de ese mismo año al Milán, en el que protagoniza la acción del penalti con Costacurta que acabó en el 1-0. En uno de los movimientos más extraños del fútbol de los noventa dejó Argentina para firmar por la UD Las Palmas, que estaba en Segunda. Tras dos años en los que se infló de marcar (14 y 21 goles), pero no logró ascender se incorporó al Súper Dépor para conquistar en tres temporadas una Liga, una Supercopa… y el odio de los celtiñas por su tino en los derbis gallegos. Valladolid, Mallorca -donde colaboró para la Copa de 2003- y Murcia (jugando para el Ciudad de Murcia) fueron sus últimos destinos en España antes de regresar a Argentina para completar su carrera en Independiente y Aldosivi. Su último club fue el Lyn de Oslo noruego. Tras dirigir en Argentina y actuar de segundo en Valladolid y Las Palmas, ahora quiere dar el salto a un banquillo español y se prepara a conciencia para ello. Hablamos de fútbol con él gracias a la mediación de José Correa.

-Era usted un delantero de los que encandilaban por su potencia, su regate, su lucha… Usted de falso nueve no tenía mucho. ¿Qué le parece que cada vez se apueste más por la movilidad en ataque que por el remate?

-Tengo una historia particular en mi carrera futbolística de pequeño. Empiezo a jugar desde que tengo uso de razón de central. Desde los cinco años hasta los 17 fui central. Después me fueron adelantando de posición poco a poco y cuando me toca jugar de delantero es cuando tuve mis mejores actuaciones y asentarme en la posición. No tuve unas inferiores como delantero. Me basaba más en la fuerza que en el remate.

-Lo ganó todo en un Vélez con Bianchi, Chilavert, Basualdo, Tito Pompei, Turquito Assad… imposible un equipo más carismático.

-Una época espectacular. Un equipo en el que se mezclaban experiencia con juventud y con muy buenos jugadores. Tuvimos tres o cuatro años de éxitos. Tres ligas, Libertadores, Interamericana, Supercopa, Intercontinental... Todo lo que un jugador sueña. Y luego di el salto a Europa, como todo jugador sudamericano.

-La acción del gol que acabó con ese penalti cometido por Costacurta arranca en un envío en largo de Chilavert que sale casi al centro del campo y luego un centro de Basualdo directo al área. Un fútbol que ya casi no se ve, pero es curioso que Chilavert en los noventa ya tuviera un juego de pies incluso mejor que porteros actuales.

-Era una característica del equipo. El pase largo de Chilavert para la gente de banda o los delanteros que eramos el Turco Assad y yo, que tenía el cuerpo grande y podía aguantar el balón. Si uno se adelantaba sabía que podía peinarla y llegar al área con facilidad. La pegada extraordinaria de Chilavert facilitaba esas jugadas.

-¿Chilavert estaba tan loco como parecía?

-Era un loco del fútbol. Le encantaba superarse. Tenía su propio personaje, pero era buen compañero y muy tranquilo. Cuando se ponía las botas se transformaba y para nosotros era muy positivo.

-¿Cómo un jugador internacional por Argentina y reciente campeón de Libertadores e Intercontinental ficha por un segunda español? ¿No creo que todo fuera por plata?

-No, no. Había varios clubes. El que me convenció fue el presidente de Las Palmas Ángel Luis Tadeo, que viajó a Argentina y estuvo una semana conmigo y mi familia. Al principio no estaba muy convencido de ir, porque tenía una oferta concreta de Boca de parte de Maradona y además tenía alguna cosa de Alemania de equipos que peleaban por estar en Europa. Eran todo llamadas y negociaban con el club, pero el que estaba en Argentina convenciéndome fue Ángel Luis Tadeo.

-Has hablado de Maradona, amigo suyo. Se profesaban mutua admiración. Es normal admirar a Maradona, pero que Diego le pidiera la camiseta tuvo que se extraordinario. ¿Cómo fue esa historia?

-Teníamos una amistad de mucho tiempo. Él siempre que podía me nombraba. Yo hacía las cosas muy bien en Vélez y él siempre que aparecía en una entrevista hablaba de mí diciendo que me llevaría a su equipo. Para mí es un orgullo. No sólo que una vez me pidiera la camiseta, sino que tengo varios episodios con él en programas de televisión o radio. Son cosas que llevo conmigo y todavía me emocionan. Era una relación de amistad muy linda.

-Volvemos a España. Esa Las Palmas tenía un equipazo con Samways, Walter Pico, Socorro… Valerón. ¿Por qué no ascendieron? Resulta difícil de entender

-Fue una lástima. En la temporada nos merecíamos ascender directamente. Nos metimos en play-off y creo que fuimos desfavorecidos en el partido de Oviedo (cayeron 3-0), donde nos expulsan a los diez minutos a un futbolista. Cosas que no son para contarlas ahora, porque ya pasó. En la vuelta en Canarias ganamos 3-1 en el Insular, pero pudimos haber ganado por seis, porque fuimos muy superiores. Esto es fútbol y por estas cosas es tan lindo. Nos merecimos subir directamente y también fuimos superiores en el play-off.

-En otro giro drástico en su carrera firma por el Deportivo y pasa de luchar por ascender a hacerlo por ganar la Liga o jugar la Champions. ¿Cómo se gesta su fichaje?

-Cuando vengo a Las Palmas lo hice con el reto de ascender. En el primer año nos quedamos en mitad de la tabla y al año siguiente pedí que se formara un equipo competitivo porque al siguiente quería jugar en Primera División. Aunque la sensación del equipo fue buenísima no ascendimos y surgió la oferta del Deportivo. Se lo pedí a Ángel Luis Tadeo y me marché.

-Y en el Deportivo juega mucho. Y usted, que fue titular en, por ejemplo, un 1-3 del Deportivo en el Parque de los Príncipes… ¿Cómo se explica que esté ahora en la tercera categoría por segunda temporada consecutiva?

-Es un poco difícil de explicar, pero miras los jugadores que teníamos... Naybet, Mauro Silva, Djalminha, Pauleta, Makaay, Songo'o, Molina, Manuel Pablo... Te puedo decir veinte jugadores de buen nivel. La clave fue que teníamos muy buenos jugadores y se armó un buen grupo. Nadie daba mucho por nosotros cuando empezamos la competición en Champions o cuando en febrero o marzo seguíamos en la punta de las cosas. Teníamos muy buenos jugadores.

- Y un presidente muy particular. ¿Qué tal era su relación con Lendoiro?

-Buenísima. Una gran persona. Me trató muy bien. A todos nos trataba muy bien. Es un hombre muy valiente. Se acomodó todo para que las cosas salieran como salieron. Era una presidencia que apostaba y jugadores jóvenes y con experiencia, pero con mucha calidad y competitivos. Todo salió muy bien durante mucho tiempo.

-19 de mayo de 2000. Deportivo 2-Espanyol 0. El Dépor campeón de Liga por primera vez en su historia. Imagino que será difícil quedarse con uno solo de sus compañeros o con una sola de las anécdotas que vivió en ese vestuario con Donato, Djamilnha, Makaay, Fran, Naybet, Songo´o. Una vez contó que le fue fenomenal a pesar de que no se privaran de vivir la vida en Coruña. ¿Sería posible en este fútbol actual un equipo como aquel Deportivo?

-Es casi imposible. Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero seguramente no pase que gane la Liga cualquier equipo que no sea Madrid, Barcelona o Atlético. Tienen que acompañar muchos factores a lo largo de la temporada como que no haya lesiones y los momentos de los equipos. A nosotros se nos dio todo.

-En ese Deportivo coincidió con Leonel Scaloni, que ahora lucha por la Copa del Mundo dirigiendo a la selección argentina. ¿Le veía ya entonces dotes como para tal responsabilidad?

-Con Leonel tengo una amistad. Lo veo bien. Argentina necesitaba un cuerpo técnico que libere un poco la presión que tuvimos durante la última década y Leo lo consiguió. Ahora puede pasar cualquier cosa. De ser favorito a perder el primer partido y bajar los decibelios porque ya pensábamos que teníamos ganado el Mundial. Creo que tenemos equipo para llegar lejos.

-Volvemos al fútbol modesto. Bonito partido el del sábado entre el Deportivo y el Córdoba en Riazor. No sé si conoce el juego de Germán Crespo y si le parece claro favorito al ascenso. ¿Es un partido de otra categoría?

-Sí. Seguramente. Así como el Córdoba se veía venir hace unos años que no hacía las cosas bien en los últimos dos años mejoró muchísimo eso y es un equipo fuerte y candidato más allá de que no empezó de la mejor manera. Vamos a ver seguro un partido de una categoría más alta.

-¿Cómo será el Turu entrenador de Primera? ¿Cuál será su ejemplo?

-Tuve muchos entrenadores y uno va sacando mucho de todos, sobre todo las mejores cosas que yo creí que los entrenadores te pueden dar y luego la impronta de cada uno de saber qué jugadores vas a tener, la plantilla... Ver primeramente estas cosas y luego ver cómo se juega.