Shashoua en COPE: "No hay margen para una pretemporada. Necesitamos hacerlo como lo ha hecho el Córdoba antes"

El centrocampista inglés del Córdoba CF Armando Shashoua ha participado en nuestro Tiempo de Análisis de COPE Córdoba. Aquí va un extracto de su intervención.

AFICIÓN:

“Me sorprendió ver a tantos aficionados del Córdoba en Salamanca porque está muy lejos”.

“Ibiza y Atlético Baleares eran clubs muy buenos, pero no tenían un estadio como El Arcángel y cualquier futbolista quiere jugar ante una afición así. A mí me encanta”

“Creo que podría dar cosas cuando se trate de cantar el himno”

ESTADO DE ÁNIMO Y PARTIDO ANTE EL CASTILLA

“Cuando no salen las cosas pasan situaciones como las del partido del domingo. Las ocasiones que tuvimos lo mismo hace tres meses entran. En estos momentos es importante seguir con la manera de jugar que llevamos todo el año. Todo el mundo sabe que el partido contra el Castilla es clave. Tenemos ganas de ganar con nuestro estilo. Estamos unidos como equipo”

“Poco a poco vamos a ir mejorando y lo vamos a demostrar contra el Castilla y los otros equipos”

“Contra el Celta B le resultó mucho más fácil a ellos atacarnos y yo no he visto eso ante Unionistas. Como equipo fuimos con otra actitud diciendo que lo que pasó contra el Celta no se puede volver a repetir y dejárselo fácil. Cada partido es una final ya”

“El equipo está bien de cabeza y tiene confianza en que lo puede lograr. Cuando estás en una mala racha claro que como ser humano te puede hacer que dudes, pero todo muy bien, de verdad”

“Los nervios son normales cuando vas en una mala racha. Ya no hay margen para eso. Si juegas nervioso contra el Castilla, vas a perder. Es un reto mental, pero si quieres ganar una Liga es algo que tienes que hacer: Ganar la batalla en tu cabeza”.

“A Alberto Jiménez le queda un poco para coger ritmo de partido, pero es un gran futbolista, ya le conocemos”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Todo el mundo me ha tratado muy bien. Ya me he hecho amigo de muchos en el vestuario. Hay muchos nuevos, pero como equipo ya estamos bastante unidos. Al principio estuve con Canario, porque ya nos conocíamos de antes. Ahora me he hecho más amigo de Simo y Gudelj. Dragi es el único de la plantilla que habla inglés”

EL ÚLTIMO PARTIDO

“Ante Unionistas la banda izquierda estaba congelada y no era fácil usarla. Por eso atacamos todo el rato por la derecha. Era un equipo complicado a domicilio. Hicimos un partido bueno y si entra la ocasión de Casas todo habría cambiado mucho”

“No hay margen para una pretemporada. Necesitamos jugar y hacerlo como lo ha hecho el Córdoba antes. Todos los que han venido son buenos jugadores. El partido de Salamanca fue complicado para salir y los refuerzos ayudaron”

SOBRE PRIMERA FEDERACIÓN Y LA CLAVE PARA TRIUNFAR

“Es una categoría muy igualada. Entre el quinto y el decimoséptimo no hay muchos puntos entre ellos. No hay un partido fácil, pero cuando eres un equipo como el Córdoba no hay excusas porque esté todo más igualado. Estamos en una mala racha. Otros equipos también. Si ganas un partido eso cambia mucho”

“Lo más importante es estar unidos como equipo y afición. Saber que hemos pasado una mala racha, pero tenemos que estar unidos y confiar en este equipo, ciudad y míster. Tenemos la calidad para ascender y todos queremos eso”

SOBRE SU TRAYECTORIA

“Empecé a jugar fútbol en Moscú con mi hermano Sam. Mis primeras sesiones fueron en Moscú, donde viví dos años y tuvimos un profesor de fútbol. En un almacén abandonado jugábamos con balones deteriorados para practicar el toque. A mi padre no le gusta el fútbol. No sé en lo que estaba pensando, pero muchas gracias”

“Jugar para el Tottenham es increíble. El mejor sitio para entrenar en el que he estado. He conocido Madrid, Barcelona, Manchester… pero Hotspur Way es una locura. Te lo ponen todo muy fácil. Eso te ayuda y no te ayuda, porque te puedes acomodar. Todo depende de cómo tú lo hagas. Cuando llegué al Baleares lo único que sabía mi técnico de mí es que era el hermano de Sam”.

“Podría jugar de mediocentro o de mediapunta. En Tottenham jugaba en un trivote muy tradicional”