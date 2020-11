Un pobre Córdoba naufraga ante el Sevilla Atlético (1-2)

El Córdoba perdió por primera vez en esta 2020-21 y suma tres jornadas sin conocer la victoria en un sábado en el que mostró la peor cara de lo que va de campaña. El Sevilla Atlético, a pesar de haber competido el miércoles, fue desde principio a fin un equipo más ordenado, serio, intenso y eficaz que los cordobesistas, que apenas fueron capaces de apelar a la épica en los minutos finales para reconquistar al menos un punto.

De inicio, Sabas introdujo un cambio con respecto al once que empatara en Granada. Traoré se encargó de llevar la batuta junto a Mario Ortiz en detrimento de un Del Moral que no fue ni convocado. El Sevilla Atlético exprimió las limitaciones tácticas o técnicas del Córdoba para sacar el balón jugado desde atrás y se dedicó a aprovechar sus errores para montar peligrosas contras como la que, en el 22’, supuso el 0-1 en una gran acción de Zarzana culminada por Iván Romero. Ya antes el árbitro Muñoz García había echado una mano a los cordobesistas señalando una falta a Nacho Quintana sobre Edu Frías, que salió a la desesperada, y que podría haber sido el primer tanto visitante.

Vídeo. Tras la derrota del Córdoba CF ante el Sevilla Atlético, Valenzuela y Juanito conversaron con el Consejo a pie de campo https://t.co/AQSEzsZe8l — ABC Córdoba (@abccordoba) November 21, 2020

La reacción desde el banquillo llegó en el minuto 28 con un doble cambio, quitando a Traoré y Farrando para introducir a Willy y Álex Robles y modificando el dibujo a un 4-4-2, pero el equipo no mejoró. En el 33’ se produjo la oportunidad más clara del primer acto con un lanzamiento de falta de Alain Oyarzun que repelió el poste de Adri González.

Tras la reanudación, el Córdoba hizo dos cambios más -Valverde y Álvaro por Espeso y Samu- y al menos por banda derecha el equipo comenzó a profundizar un poco más. No obstante, fue el Sevilla Atlético quien golpeó por segunda oportunidad en un grave despiste de la zaga local que permitió a Johannson centrar para que Iván anotara su segundo gol y pusiera el 0-2.

Ya a la desesperada, Sabas introdujo a Moutinho por Oyarzun y ,aunque el Sevilla Atlético parecía que tenía más opciones de anotar el tercer, logró recortar la diferencia merced a una buena combinación que culminó Álex Robles de potente derechazo.

En la recta final, Djetei hizo de nueve junto a Piovaccari y más por lo corto del marcador que por otra cosa el Córdoba empujó a su rival sin tener acierto.

El próximo compromiso de los blanquiverdes será el domingo29 a las cinco en Linarejos ante el Linares Deportivo.

También te puede interesar:

- Juan Sabas, en COPE: “Llevé a los jugadores del Extremadura a ver una vendimia para que vieran la vida real"

- El Córdoba recurre el partido ante el Recreativo Granada por incumplimiento del protocolo antiCovid