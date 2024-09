Pichi Lucas: el goleador que jugó en el Córdoba, ascendió dos veces en un año y dio nombre a la mitad de Andy y Lucas

Un atacante que militó en el Córdoba CF le dio la mitad del nombre al grupo de flamenco-pop Andy y Lucas. La historia se podría zanjar en una frase, pero como es lógico lo más interesante para una mente curiosa es saber el por qué de tal afirmación.

Argimiro Pérez García nació en 1959 en la localidad berciana de Camponaraya, donde se habla más gallego que castellano. Tras aficionarse a golear en su pueblo, recaló en el Ribadavia de Ourense. Su singular apodo fue “Pichi” Lucas. Un nombre que asocian inmediatamente con el fútbol de los ochenta los aficionados nostálgicos y que procede de su habilidad anotadora -Pichi viene de “Pichichi”- y del nombre de su padre Lucas.

Cuando militaba en el Ribadavia se cruzó en la vida de Lucas un cordobés llamado Pedro, aunque conocido como Pedrito. Pedro González Carnero fue un lateral derecho que vistió la camiseta del Celta durante 155 partidos y formó parte del equipo celeste que debutó en Europa en la Uefa 71-72 ante el Aberdeen. También prestó sus servicios para el Real Jaén, Racing, Cádiz y Racing Portuense y fue fichado en su momento por el Real Madrid, aunque nunca llegara a debutar de merengue.

Pedrito vio en Pichi Lucas cualidades de una estrella en potencia y se lo llevó a la cantera del Celta con 17 años. En el Gran Peña (el Celta “C”) empezó a brillar y cuando le tocó el turno de cumplir con el servicio militar su destino fue Cerro Muriano y, claro, el club en el que podía seguir con su vocación era un Córdoba entonces en Segunda B y entrenado por Negrillo. En la 79-80 compartió vestuario con veteranos como Escalante o Cruz Carrascosa y jóvenes promesas de la talla de Perico Campos, Miguel Claus, Luna Toledano o López Colodrero. En esa temporada el Córdoba quedó séptimo y Pichi Lucas coló 17 goles. Mejor le fue a club y futbolista en la 80-81. El Córdoba dirigido por Cayetano Ré ascendió a Segunda como segundo y Pichi Lucas, tras meter siete goles de blanquiverde hasta enero, también subió a Primera con el Celta tras regresar a su tierra. Pocos pueden presumir de ascender dos veces en una misma temporada y, por eso, Pichi Lucas guarda gratos recuerdos de su paso por el Córdoba. Esto le confesó en 2014 al Diario Córdoba: “Todos los veteranos me ayudaron mucho. Yo era un crío que acababa de salir de su casa. La ciudad es increíble. Se respira fútbol. Nosotros llenábamos el estadio. 20.000 personas en el campo. En el viejo Arcángel, ¿eh?”. De lo que no tenía tan buen recuerdo era de calor: “Tengo una anécdota curiosa allí en Córdoba. En los tres primeros meses que pasé allí nadie me conocía porque yo estaba acostumbrado a Galicia y no me hacía al calor de Andalucía. Entrenábamos a las 7 de la mañana o a las 9 de la noche y era para lo único que salía"

Su fama de atacante eficaz durante ese verano del 81 hizo que incluso el Milan, entonces en Serie B, quisiera ficharle y llegara a hacerle firmar un contrato, pero un acuerdo del conjunto vigués con el Barcelona hizo que la operación se paralizara. Il Corriere della Sera le llegó a hacer una entrevista dando por hecho que acabaría de rossonero.

Pichi Lucas estuvo toda la década del 80 en el Celta. Celebró cuatro ascensos y, claro, también sufrió tres descensos. Vivió también los traumáticos episodios de la lesión medular que sufrió Alvelo y el atracó de Balaídos que le costó la vida a Quinocho. Es una leyenda del club vigués y el ídolo futbolístico del periodista Gonzo. Acabó su carrera jugando en el Ourense y el Compostela (con el que también logró subir a Primera). Luego ha entrenado a, entre otros, Ponferradina y Real Oviedo.

Pero a este texto le falta una incógnita por resolver: ¿Qué tiene que ver este atacante con el dúo melódico andaluz Andy y Lucas? Pues bien, resulta que Pedro González Carnero fue el padre del gaditano Lucas González, que lleva ese nombre por el que fuera atacante del Celta. De hecho, Pichi es padrino de Lucas y mantienen relación como de familia.

Así que ya saben una cosa más. Muy útil para presumir de conocimientos triviales cada vez que escuchen temas como “Tanto la quería”, “Carita morena” o “Son de amores” (seguro que alguna vez lo han tenido que hacer voluntaria o involuntariamente).ç

