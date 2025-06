El perfil: Sergi Guardiola, en busca de un lugar donde volver a ser feliz

Sergi Guardiola dijo en 2018, cuando ya empezaba a despuntar en su mejor año como delantero, que “hasta hace poco jugaba en Segunda B o Tercera y me hace saber que vengo del barro y tengo que buscarme la vida”. Entonces se estaba inflando de anotar en un equipo que marchaba con paso firme hacia el descenso -y que habría descendido de no haber sucedido aquel “milagrito” tan curioso y que acabó pasando factura-. Guardiola tenía un perfil bajo en su primera venida al Córdoba. De hecho, tras anotar ocho goles en un Murcia de Segunda B, parecía destinado a ser el suplente de un Jona que llegaba tras meter 14 en Segunda con el otro equipo de Murcia, la UCAM. Sin embargo, su propia fe y la de un técnico como Luis Carrión en sus posibilidades le fue haciendo ganarse un hueco no ya en el Córdoba sino en el fútbol profesional.

Han pasado siete temporadas desde entonces y Guardiola, que fue renovado para ser vendido al Getafe en una operación que benefició a muchos operados menos al Córdoba CF, nunca ha vuelto a colar una cifra ni siquiera cercana a los 24 tantos que metió como blanquiverde. Eso sí, su valía le ha permitido mantenerse todo este tiempo en Primera División en Getafe, Valladolid, Cádiz y Vallecas. Y ningún equipo ocupa una plaza en la élite con un atacante al que no le vea virtudes.

No obstante, un delantero se retroalimenta del sonido del balón estrellándose con las redes. Guardiola busca, y se nota en sus primeras manifestaciones facilitadas por el club, reencontrarse con su mejor versión en el lugar donde más feliz fue como profesional del balón. Tal vez hace un par de años su llegada hubiera generado más expectación en el cordobesismo… pero su caché en ese momento (y el momento que atravesaba el club) hacía imposible cualquier acercamiento entre las partes.

Siempre es agradable que, tal y como adelantó El Día de Córdoba, Guardiola haya preferido la del Córdoba a otras ofertas tal vez más lucrativas para su cartera. Demuestra que sus miras, con 33 años, no están ni en retirarse ni en aprovecharse de su currículum. Es una apuesta, la primera oficializada por el club, que demuestra que esta temporada Ania y los suyos no se van a querer conformar con una permanencia holgada.