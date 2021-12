Juanito: “En el fútbol, como en el vino, hay que estar atento a los matices"

El pasado domingo al equipo de la prensa cordobesa le goleó -como suele ser habitual- el que forman los empleados del club representativo en la final de la pachanga navideña. Uno de esos tantos lo metió un central internacional por España que ahora trabaja como Director Deportivo. Juanito remató impecablemente un saque de esquina sin que ninguno de los que nos empleábamos como zagueros estuviésemos cerca siquiera de impedirlo. Contemplar ese tanto de cerca resulta un privilegio para quienes disfrutamos en 2006, por ejemplo, de su gol mundialista a Arabia Saudí en un partido intrascendente a efectos clasificatorios, pero inolvidable para él: “Haber jugado un Mundial, meter un gol… además en ese partido me dieron el MVP… Es lo que uno sueña desde pequeño. El centro, perfecto, fue de Reyes… y me salió un gran remate”

-432 partidos como jugador, la mayoría en Primera. 81 internacionalidades. Una Copa del Rey, una Europa League. Una Supercopa. Una Eurocopa y medio Mundial -le invitaron a la fiesta de lo de Sudáfrica porque intervino en la fase clasificatoria- ¿Con qué te quedas de todo ese brillante currículum?

-Con que pude desarrollar una carrera futbolística amplia. Es cierto que llegué tarde a Primera porque jugué mucho tiempo en los filiales del Cádiz y del Betis, pero tuve la fortuna de que todo me llegó después muy rápido. Los títulos son los que más llama la atención, pero yo le doy mucha importancia al trabajo del día a día y a los entrenamientos, a sentirte futbolista, que hacer lo que te gusta es un privilegio.

-Por cierto, ¿Cómo estás de esas molestias que te impidieron formar parte de la selección de veteranos?

-Al final no perdona la edad, los jaleos…muchas comidas navideñas… Después de jugar el partido contra vosotros por la noche tuve la ocasión de jugar un partido de tenis y me dio un pinchacito. Las lesiones nunca vienen en un buen momento, pero tenía muchas ganas de jugar el partido de leyendas que se disputaba el viernes en Portugal.

"El presi y los consejeros llegaban a ese primer partido muy nerviosos, pero yo trataba de dar calma sabía que en una Liga regular el Córdoba no iba a tener problemas para estar donde ahora esta"

-Vamos al antes de ayer. Minuto cinco de partido en Chapín. El xerecista Bello chuta la pelota con maestría con su diestra y la cuela en la portería de Felipe Ramos. Xerez 1-Córdoba 0 en el primer partido de Liga. ¿Qué piensa en ese momento el director deportivo del Córdoba?

-Curiosamente, estaba muy tranquilo. El año pasado iba a los partidos con mucha incertidumbre, porque el Córdoba no daba muestras de superioridad e ibas a los partidos a verlas venir. A ver si era el día en una de las pocas ocasiones que teníamos. Debíamos defender muy bien para no encajar goles. Este año veníamos de una buena pretemporada y de hacer un equipo a la medida de lo que queríamos y el estilo del entrenador y las circunstancias invitaban al optimismo. Cuando te marcan un gol en el primer partido de liga tan pronto un campo tan complicado como Chapín, es normal que entren un poco de dudas, pero cuando el equipo genera tanto, aunque tuviera sus pequeños errores yo era muy optimista. El presi y los consejeros llegaban a ese primer partido muy nerviosos, pero yo trataba de dar calma sabía que en una Liga regular el Córdoba no iba a tener problemas para estar donde ahora esta.

-¿Ha cambiado algo la manera de trabajar con respecto al año pasado? Profesionales del club que ya no están siempre me comentaron que Juanito era -es- un trabajador infatigable. Nadie ha dedicado una mala palabra contra tu persona.

-Nosotros analizamos muchas cosas y hay errores y seguro que ahora tendremos errores que analizaremos en el futuro. Hablamos cada mes con Bahréin para ir trabajando a futuro. Ahora somos más productivos, porque antes nos dedicábamos a analizar más a nuestro propio equipo antes que a buscar jugadores y soluciones y tender puentes a conexiones dentro del club. Aquí hay que hacer un poco de ejecutivo, porque tal vez nos falte un Director General al estar en Segunda RFEF. Estamos trabajando en muchos ámbitos, pero he rebasado el número de partidos vistos con respecto al año pasado. Somos más productivos y vamos mejorando.

"Tal vez nos falte un Director General al estar en Segunda RFEF"

-¿Cómo en un equipo en el que quien ficha jugó de defensa y quien dirige lo hizo de centrocampista lo que más destaca es que ataca como si no hubiera un mañana? ¿Y cómo puede ser que todavía no se haya marcado un gol en ABP?

-Era defensa, pero siempre tuve alma de delantero. En categorías inferiores jugaba de extremo y me fui reorganizando conforme veía con más facilidad jugar y aparte a balón parado he metido muchos goles a balón parado. Germán le pasa algo parecido. Aunque fuera centrocampista tenía una clara vocación ofensiva y por eso destaca tanto el juego en ataque del equipo. Lo de las ABP es cierto que, aunque nos da este año con lo que generamos para no necesitar esas acciones, sí que necesitamos mejorarlo para el futuro. A lo mejor tenemos que buscar un futbolista que tenga mejor golpeo para poner los balones o algún rematador más específico. No es un problema de falta de trabajo. Casi el 60-70 por ciento de los goles en estas categorías los tantos se consiguen en ABP. Es algo parecido a lo que le pasaba, salvando las distancias, al Barça de Guardiola.

-Por cierto, Germán Crespo... ¿Hay algo bueno de él que todavía no se haya dicho o escrito?

-Siempre dije que el mejor fichaje del Córdoba debía ser el entrenador. El año pasado no acertamos con los entrenadores. Hubo momentos en los que les salían las cosas, pero no conectaban con lo que necesitábamos. A lo mejor Sabas o Alfaro pueden ser magníficos entrenadores en otros ámbitos o estilos, pero hay que analizar el trabajo en función a las circunstancias. Germán no tiene techo. Se ha pasado mucho tiempo en el barro y ahora le viene todo muy rápido. Lo mejor que está haciendo es la gestión de la plantilla, porque no hay nadie que se sienta excluido. Sabemos que la línea que maneja el entrenador debe ser la que maneje la Dirección Deportiva.

"Germán Crespo no tiene techo"

-Y, ya puestos, ¿Cómo se emociona un profesional del fútbol que ha contribuido a levantar una Eurocopa cuando se celebra una Copa Federación?

-Es bonito. Entramos en la Copa Federación como forma de llegar a la Copa del Rey y porque sabíamos que nos venía bien por nuestra plantilla que todos pudieran jugar. Eso puede ser un hándicap en enero porque habrá jugadores que no tengan los minutos que necesitan. A nosotros nos ha permitido mostrar todo el talento que hemos fichado. Era importante y el equipo estaba preparado para jugar miércoles-domingo y además es que hemos tenido muchas lesiones desde la pretemporada. El equipo no se resiente y es lo importante.

-El año pasado esta entrevista no hubiera sido posible por las circunstancias…

-Que no fuera posible era un error de comunicación del club y es algo que hablamos entre todos. El club tenía que abrirse a prensa y afición también en los momentos duros y Javier González Calvo se cargaba a sus espaldas toda la responsabilidad. De eso hemos aprendido un poco. Desde primera hora estamos abiertos a comentar lo que sucede en el club. Lo agradece la prensa, los aficionados y creo que es una de las principales cosas que han cambiado.

"El club tenía que abrirse a prensa y afición también los momentos duros"

-¿Cómo te atreves a aparecer por la jungla de twitter sin lanzallamas? A pecho descubierto has contestado varias veces a tuiteros más o menos anónimos e incluso tuviste un rifirrafe con una de información de la categoría.

-Tampoco suelo entrar mucho, pero de vez en cuando tienes que dar juego. Twitter es la mejor red para información. De vez en cuando hay mucho personaje anónimo y tienes que saber discernir y no tomarte a pecho nada. He recibido muchas críticas y la mayoría de las han sido merecidas, porque nos basamos en los resultados, pero eso no me afecta: Ni el halago me hace cambiar la opinión y la crítica me debilita. He sido profesional durante mucho tiempo y sé que puedes tener setenta minutos malos y en veinte darle la vuelta a todo. Conozco el espíritu deportivo.

-Ya que hablamos de junglas... ¿Afecta al día a día de un club de fútbol el miedo que los miedos estamos metiendo de nuevo por el Coronavirus?

-La gente ha aprendido a convivir con él. Lo que más miedo me da es que vuelvan a cerrar los estadios y no podamos disfrutar del fútbol con los aficionados. El fútbol del año pasado nos perjudicó mucho porque no es lo mismo jugar con el calor de El Arcángel que hacerlo sin él, sobre todo si lo comparas con otros campos donde apenas van 150 o 200 espectadores. No es una excusa, pero no es lo mismo. Necesitamos de nuestra gente y esperemos que responda en la campaña de abonos de media temporada y respalden este proyecto que llegó para parar una caída libre y ahora se nota que algo ha cambiado y que queremos que mucha gente se sume.

-La otra gran pasión de Juanito es la enología. ¿Es más fácil fichar o descubrir los sabores secretos de un buen vino? El olfato sirve para ambas cosas, ¿no?

-Está claro que aunque hay muchas herramientas y datos disponibles, el olfato es importante para fichar. Hay un símil con el vino que cuanto más pruebas, más sabes. En el fútbol necesitas ver muchos jugadores y trabajar. Eres bueno cuando entrenas. El vino me gusta desde que fui a Valladolid y conocí bodegas y la elaboración. Hay a quien le gusta las gambas y a mi me gusta el vino, que yo creo que le gusta a mucha gente. Yo cuando me tomo una copa de vino estoy atento a los aromas y los matices. En el fútbol, igual. Hay que estar pendientes a los matices siempre.

-Por cierto, ¿qué está buscando el Córdoba en enero? No me digas que nada porque, aunque el presidente diga siempre que no, un director deportivo siempre dirá que sí, si se puede.

-Entendemos que la plantilla es amplia y que aunque podemos tener carencias debido a la marcha del equipo no necesitamos algo inmediato. Queremos reforzar al B para que los chavales se sientan con oportunidades. La idea del equipo B es que muchos jugadores se muestren en la categoría del primer equipo y es lo que queremos. También deseamos saber si esos jugadores del B tienen futuro en el primer equipo o no. Si viene alguien que nos mejore mucho, de verdad… y nos valiera para el año que viene, lo plantearíamos. Pero eso es muy difícil. Un jugador que quiera venir a Segunda RFEF por muy bien que esté el Córdoba, no creo que sea lo que necesitamos. Veo muy complicado que fichemos en este mercado invernal.

-Posiciones concretas, ¿nada…?

-Si atendemos a las bajas podemos pensar que necesitamos jugadores de banda, pero es verdad que si te fijas en la polivalencia de nuestros extremos… Puga puede jugar de extremo o lateral, Fuentes es delantero pero te hacer de extremo, Omar te juega en todas las posiciones al igual que Miguel de las Cuevas. La lesión de Meléndez deja un hueco en el lateral izquierdo, pero en el filial tenemos a Tala o Manolillo que pueden ocupar esa posición.

-Y atendiendo al mecenazgo bareiní... ¿No se ha pensado nada por aquellos lares en caso de ascenso o durante la temporada?

-Tenemos previsto un desplazamiento a Bahréin en enero, pero se tiene que confirmar. Se quiere que el club pueda hacer algo, pero ahora mismo no se sabe cómo va a ser. Hay una idea.

-Por último, recomienda a la audiencia de COPE -y a mí mismo- un buen vino para brindar en Navidad... y otro para brindar por el ascenso.

-No te voy a decir marca, pero para mí brindar ya de por sí es bueno. Ojalá podamos brindar con salud y por los éxitos del Córdoba. Un buen vino es el que le gusta a uno. Ya sea Ribera, Rioja, Jumilla, Toro… tenemos un país rico en todo y lo importante es que brindemos con alegría y salud.