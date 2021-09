Juan Carlos Gómez: “Jesús Gil me contó en el hospital cuando me lesioné que iba a ser convocado por Clemente”

Al cordobés Juan Carlos Gómez muchos cordobesistas ahora cuarentones le intentaron fichar con el PCFútbol para liderar un proyecto en Segunda (o en Primera) en blanquiverde. En los noventa, tras salir de la cantera del club El Arcángel, fue uno de los mejores interiores de España y, a pesar de las lesiones que mermaron su progresión, llegó a formar parte del equipo del Atlético que conquistó el doblete en la 95-96.

Tras ascender el verano pasado con el Vélez, Juan Carlos es ahora el entrenador del C.D. Don Benito, próximo rival del Córdoba en Segunda RFEF. El domingo será la primera vez que se va a enfrentar desde el banquillo -como jugador ya lo hizo en Segunda con el Atlético y el Getafe- al que fuera su equipo: “Tengo ganas de ir a Córdoba y arrancar de una vez el campeonato que nos está costando”-cuenta tras llevar dos empates y una derrota en las tres primeras jornadas-.

El técnico se considera descarado, aunque tampoco temerario: “Lo de aguantar el marcador… depende. Pero me gusta ir a buscar el resultado y los partidos. No salir a ver qué pasa. Hay excepciones y partidos en los que el rival nos puede someter, pero me gusta ser valiente a partir de una propuesta determinada y eso es lo que intento transmitir”.

Evocar su pasado le lleva a tiempos distintos, pero no necesariamente infelices: “Me he criado en la cantera del Córdoba desde los infantiles con Mena, Jáen, Verdugo, Salas… he pasado por todas las categorías. Subí al primer equipo con Tolo Plaza y entrené cuando estaban Paco Jémez y Berges con Parreño. Tiempos muy diferentes a los de ahora, porque el fútbol evoluciona. Hubo momentos en los que se aspiraba a más y otros a menos. Ahora mismo el Córdoba está en la categoría que está, pero no es en la que tiene que estar el Córdoba. Por desgracia nos vamos a enfrentar este domingo, pero le deseo toda la suerte del mundo… a partir del domingo, claro”.

Y, para los jugadores de PCFútbol, ¿La posibilidad de que Juan Carlos Gómez viniera desde Primera a Segunda B por obra y gracia de Rafael Gómez fue real? No: “Hubo un momento en el que se hizo algún comentario cuando estaba en el Atlético. Creo que hubo una conversación entre Gil y Rafael Gómez, me comentaron desde Madrid. No sé si hubo opciones reales, pero me enteré del comentario, pero ahí estábamos en la cresta y ganando títulos”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ya que hablamos de Gil, cuenta Juan Carlos una anécdota que demuestra lo importante que llegó a ser… y la mala fortuna que tuvo como futbolista: “Gil fue un nombre con un corazón muy grande y conmigo se portó muy bien. En la pretemporada de la 95-96, previo a ganar el doblete, jugamos el Carranza y entre esa semana y el Villa de Madrid había una convocatoria para un España-Chipre que era la inauguración de Los Cármenes. Javier Clemente me había metido en la lista e iba a debutar con la selección y en ese Carranza me rompieron el tobillo. Cuando me redujeron la fractura en el hospital llegó Jesús Gil y me dio la noticia de que me iban a convocar con la selección. Se me cayeron dos lágrimas, claro”.

El pasado de Juan Carlos Gómez ya está escrito, pero a sus 48 años le queda un futuro por rellenar en los banquillos. Y ha empezado bastante bien: “Como futbolista me fue bien, aunque las lesiones me mermaron mucho. Como entrenador subimos al Écija en 2017 a Segunda B, por lo que son dos ascensos en cuatro años. Estamos en el camino. Este trabajo de entrenador es mucho más complicado. No me está yendo mal, pero debo seguir creciendo con los pies en el suelo y con humildad”.

Pero la excusa para hablar con el en su día hábil extremo es el partido del domingo, al que regresamos para que reconozca con sinceridad que “el Córdoba siempre impone respeto. Este año es el equipo a batir. La exigencia es máxima y por afición, presupuesto, estadio, plantilla… es el principal candidato a ser campeón y todo el mundo sabe que quien juegue en Córdoba o lo reciba va a sufrir. Vamos a plantear una buena semana de trabajo, pero evidentemente el Córdoba es el principal candidato a subir siendo campeón”.

También te puede interesar:

- Un Córdoba intratable (0-3)

- El Córdoba se afianza en el liderato (3-1)