Germán,jugador en 3ª y panadero:“cuando los de 1ª se ponen pesados le digo a mi mujer que deberían estar aquí"

Germán López tiene 33 años y es panadero y futbolista. Futbolista y panadero. De sus palabras resulta difícil deducir cuál de sus dos facetas es más imprescindible en su vida. Él, en sí, lo es en estos momentos a ojos de la sociedad. No tanto en su condición de lateral izquierdo como en la de productor de un bien de primera necesidad. Juega en el Ciudad de Lucena del grupo décimo de Tercera, que antes de que el mundo parara era segundo y luchaba por entrar en el play-off por subir. Por eso, cree que lo más justo sería que la temporada se concluyera -como desea la Federación-con un play-off exprés en el que estuviera su equipo: “El Ciudad de Lucena sería justo equipo de play-off porque ha estado toda la temporada en esos puestos y el que más veces ha estado líder. La Federación determinará contando con Sanidad y está claro que los equipos que estén implicados no todos lo verán bien, pero sería injusto que los equipos que lo han hecho bien no tuvieran premio”.

Y, si finalmente se juega esa competición tan importante. ¿Quién llegará mejor? Germán entiende que en el fútbol también influye la posición social de cada uno, aunque con matices: “Supongo que si finalmente se juega los equipos jóvenes llegarán más frescos que los veteranos. Es normal. A la hora de prepararse o de vivir esto cada uno depende de su economía y si ha podido tener una buena casa… Pero incluso en 50 o 70 metros cuadrados he visto casos de gente ejercitándose. El que termine ascendiendo será porque lo merezca”. En ningún caso descarta a los lucentinos de la lucha: “para eso estamos aquí. Hemos llegado a un punto en la temporada en el que es nuestra prioridad. Por nuestro trabajo hemos estado gran parte del campeonato líderes y vamos a terminar peleando por ascender. Lucena y los jugadores estamos con muchas ganas”.

"Es difícil ser panadero y futbolista, pero es lo que me gusta"

La trayectoria en el fútbol de Germán López es una curiosa montaña rusa. Ya estuvo en el anterior equipo de Lucena -el Lucena CF, ya desaparecido- en Segunda B en una época dorada donde, junto a jugadores como Javi Lara o el granadinista Quini, estuvieron a punto de subir a Segunda. Después se marchó al Cartagena pensando en progresar como profesional del balón y, tras una temporada decepcionante, bajó hasta Primera Andaluza para ayudar a ascender al Espeleño. La del Ciudad de Lucena será, probablemente, su última etapa como futbolista. El defensa reconoce que tanto salto resulta “difícil de explicar. Mis aspiraciones cuando llegué a Cartagena eran altas porque quería seguir escalando en la profesionalidad y llegar a Segunda A. Mis metas eran altas, pero fue un mal año en lo deportivo por circunstancias que no quiero recordar. Después trato de buscar un equipo poderoso de Segunda B, pero no encuentro un destino seguro. Tenía propuestas de Segunda B, pero de mitad de la tabla para debajo. En el Espeleño conocía a varios jugadores y me habían hablado muy bien del equipo y del pueblo. Además, allí entrenaba Rafa Navarro, del que también me habían hablado muy bien. No le conocía, pero había preguntado en años anteriores por mí y me decanté por eso”.

Proliferan los reportajes de deportistas durante sus encierros practicando en sus chalets, disfrutando de sus familias o ensayando nuevas recetas. Para para el defensa Germán López el mundo no se ha parado: “Es lo que tiene el pan, que es de primera necesidad y hay que seguir al pie del cañón con las medidas que nos han mandado Sanidad. ¿Cómo me organizo? Es difícil, pero hay que salir adelante. Por las mañanas voy a trabajar, vuelvo a casa, como y me echo lo poco que puedo. Luego juego un rato con mis hijos. Mi mujer me ayuda mucho. Luego me voy a entrenar y cuando regreso por la noche, ceno y estoy un rato con mis hijos antes de dormir. Es verdad que me queda poco tiempo para mí, pero es lo que toca. Me gusta mucho el fútbol y he decidido seguir una temporada más”.

En consecuencia, qué le entra en el cuerpo al jugador-panadero cuando lee o escucha las protestas habituales de profesionales millonarios que no deben tener en mente otra cosa que rendir cada siete días: “ellos tienen unas necesidades y exigen lo suyo y están en su derecho. Nosotros necesitamos otro segundo sueldo que entre en casa. En muchos clubes te dan esa facilidad de adaptarse. Es entendible que jugadores profesionales exijan lo suyo. Cuando se ponen pesados sí que le digo a mi mujer que ellos deberían estar aquí. Pero bueno, entiendo que ellos han pasado por lo mismo y algunos vienen desde chiquito y otros han nacido con un don”.

Germán madruga cada día para hacer su labor en la panadería Nuestra Señora del Rocío. Cuando la tarde cae aplaude. Se aplaude, también, porque entiende que en el gesto diario “aplaudimos todos y nos aplaudimos a todos. Aunque los sanitarios estén más expuestos esto es de todos y nos necesita a todos. A los que se quedan en casa, a los que salimos con el pan. Ese aplauso va dirigido a todos los españoles”.

