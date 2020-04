El Córdoba C.F. presenta un Expediente de Regulación Temporal de Empleo

El Córdoba CF ha expuesto mediante un comunicado este jueves que ha decidido presentar un ERTE de fuerza mayor con el objetivo de “hacer frente a la situación generada por el coronavirus y garantizar todos los puestos de trabajo”. Aunque es una medida que desde la directiva de la entidad cordobesista se ha tratado de evitar, “la reciente confirmación de que no se jugará el resto de la temporada regular y la incertidumbre sobre cuándo se conocerá el modelo de play-off de ascenso hacen necesaria esta decisión”.

La medida se aplicará a la práctica totalidad de los empleados deportivos y no deportivos, los cuales “han mostrado su conformidad con la decisión ante la dirección del club”. A los trabajadores no deportivos, categorías inferiores y equipo femenino, el club les complementará las prestaciones para que no pierdan poder adquisitivo. Mientras tanto, en el caso de los profesionales de la primera, segunda plantilla y dirección deportiva, se ha acordado con ellos una reducción de sus fichas en función de diferentes tramos salariales.

COMUNICADO OFICIAL || El Córdoba CF presenta un ERTE con el respaldo de todos sus empleados.



— Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) April 23, 2020

Todavía no descarta la posible participación en un hipotético play-off de ascenso

El acuerdo contempla que “dicha reducción salarial será menor si finalmente el club puede participar en el play-off a Segunda División e incluso, en el caso de lograr el objetivo del ascenso, el club les abonará la totalidad de sus contratos”.

El Córdoba CF ha querido agradecer a todos sus empleados “su comprensión en estos momentos tan complicados, especialmente a los profesionales de la primera plantilla y dirección deportiva, dado que su predisposición ha sido clave para que el resto de trabajadores no vean mermada su capacidad económica”.

