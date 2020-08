Fidel Escobar denuncia que el jugador del Algeciras Iván Turrillo le dijo: “negro, vete para tu país"

La cuenta de twitter Canal Blanquiverde publicó este domingo unas manifestaciones del ex futbolista del Córdoba C.F. -fichado por la A.D. Alcorcón este verano- Fidel Escobar. En ellas, el internacional panameño denunciaba que durante el encuentro disputado en El Arcángel el pasado 1 de marzo entre el conjunto cordobesista y el Algeciras “uno de los capitanes del equipo me dijo “negro, vete para tu país, que no sabes jugar al fútbol””. Dicho futbolista, atendiendo a lo explica Escobar, no podía ser otro que el centrocampista Iván Turrillo. El central relata que “le contesté que eso no me molestaba. Recuerdo que ese mismo jugador nos marca un gol y me dice: “te voy a dar mi camiseta en el vestuario” y yo le respondí: “a ti no te conoce nadie, yo jugué dos Mundiales, búscame en google. Él se molestó más y le expulsaron. Cuando le expulsaron me esperó en el túnel y me dijo: “aquí viene el negro éste” y yo le contesté que al día siguiente yo no tenía que trabajar en otra cosa y él sí. Él me ofendió primero a mí”.

Turrillo se defiende en COPE

El testimonio para COPE del denunciado es bien distinto. Iván Turrillo (31 años y toda su carrera en el Algeciras) se mostró muy sorprendido de lo expuesto por Escobar:“Nunca me había pasado esto. Tenía la angustia de que un compañero de profesión me acuse de algo tan grave. Sabiendo cómo soy yo, que me considero buena persona y que tengo compañeros de color y amigos de color, sobre todo por la zona donde vivo”.

Argumenta Turrillo que “en todos los partidos de fútbol hay rifirrafes y él era mi marca en las estrategias y siempre hay contacto. Él me decía si yo quería su camiseta, pero en ningún momento le dije “negro, vete para tu país”. Estoy muy concienciado con estas cosas y cuando escuché a Fidel decir estas cosas me sentí muy mal porque no me considero una persona racista. Al final del vídeo, además, dice que yo le estaba esperando cuando me expulsaron y eso no es cierto porque yo me fui para el vestuario y no me crucé en ningún momento con él”.

Turrillo pensó en ponerse en contacto con el defensa panameño, pero finalmente desistió. Esta temporada no coincidirán para sellar la paz sobre el terreno de juego, salvo que los caminos de los dos equipos se crucen en Copa del Rey.

