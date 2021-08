Felipe Ramos, el portero que soñaba con salir en el Plus y que llegó a ser campeón de Europa sub-19

Felipe Ramos ha sido este verano el tercer refuerzo del Córdoba 21-22. Un fichaje sorprendente puesto que el cancerbero había renovado con el Sanse, con el que se convirtió en el menos goleado de su subgrupo. Pudo más su deseo de recalar en el conjunto blanquiverde -estará en él las dos próximas temporadas- que su contrato, a pesar de que el conjunto madrileño militará esta temporada una categoría por encima.

Ramos es natural de Madrid y tiene 33 años y muchos vestuarios ya conocidos en su carrera. Se forjó en el alevín del Leganés y en la selección madrileña hasta que, con diez años, el Real Madrid se puso en contacto con sus padres. Un momento inolvidable para él, como confesó en una entrevista para ADN Blanco: “Les dijeron que, si podían ir al Bernabéu para hablar con ellos y bueno, imagínate, con 10 años, cuando te pasa eso, casi ni duermes. Yo me acuerdo que el año anterior veía por la tele el torneo de fútbol 7 del Canal Plus y les decía a mis padres: “¿Qué habrá qué hacer para jugar allí?”. Y al año siguiente me estaban llamando”.

Fueron nueve los años de formación merengue, en los que coincidió con futbolistas que luego se convirtieron en estrellas mundiales e incluso fue adiestrado por el actual técnico del Sevilla -y ex seleccionador nacional- Julen Lopetegui. Luchó por la titularidad en el Castilla con Adán y compartió alegrías y penas con Parejo, Nacho, Marcos Alonso, Cheryshev o el internacional por Hungría -y goleador en la Euro-Szalai. Guarda un buen recuerdo de esos tiempos: “Me sorprende que hayan pasado los años y que cuando coincides en algún evento con otros compañeros, que ahora están en Primera División o por ahí, pues se acuerden de ti, te saluden… sorprende después de tantos años que se acuerden de uno, siempre es bonito”.

En esa misma entrevista en ADN Blanco confesó que la figura de Manuel Amieiro, técnico de porteros en el Madrid y la selección, mejoró mucho su forma de ocupar la meta: “A mí, decirme como tenía que poner las manos, como me tenía que tirar… para mí era todo nuevo, así que toda mi formación como portero se la debo al Madrid”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tan bueno fue su rendimiento en el Real Madrid que Juan Santisteban le confió la portería de la selección sub-19 para el Campeonato de Europa de 2007 que se celebró en Austria. Ramos actuó en la victoria ante Austria (0-2) y los empates ante Portugal (1-1) y Grecia (0-0). El arquero madrileño también fue titular en la semifinal ante Francia, pero en el minuto 55 sufrió una lesión que le hizo perderse el resto del campeonato. Ese percance le dio una oportunidad a Sergio Asenjo, que se convirtió en el héroe de esa eliminatoria al detener en la tanda de penaltis dos lanzamientos a los galos. La final también la disputó Asenjo -ante Grecia- y no encajó, por lo que con el gol de Parejo España fue campeona. Acompañaron en esa convocatoria a Felipe Ramos futbolistas como Azpilicueta, Javi Martínez, Aarón Ñíguez, Mikel San José o, las cosas del fútbol, el ex blanquiverde Isaac Becerra, que era el tercer portero.

Sin embargo, tras dos temporadas como suplente de Adán, Felipe Ramos sale gratis del club blanco y acepta un contrato de cinco años con el Deportivo para aportar tanto en el Fabril como en el primer equipo. Ese Fabril de la 11-12 -en el que también militaba el ex cordobesista Jona- cae a Tercera y además Ramos es suplente de Diego Rivas. El Deportivo le cede al Mallorca B primero -Ramos tampoco consigue ser titular- y luego al Valencia B. Con el Mestalla sí es titular en una plantilla en la que estaban el internacional Gayá y también ex blanquiverdes como Fede Cartabia, Dalmau y Quintanilla. Esa temporada fue incluso convocado con el primer equipo, en el que estaban Alves y Guaita, para un encuentro de Liga de Campeones.

Comienza a partir de ese momento Ramos un peregrinaje ya lejos del paraguas de los filiales que le lleva a conocer puntos muy diversos de la geografía española. Guijuelo, Jaén, Mérida y de nuevo Guijuelo. En los últimos dos años, ya como portero veterano, ha gozado de la titularidad indiscutible primero en el Internacional de Madrid y luego en el Sanse.

Felipe Ramos nunca ha militado ni en Segunda ni en Primera a pesar de haber pasado por canteras muy poderosas y de poder presumir, y no es poca cosa, de haber sido campeón de Europa con la selección española y de haber sido convocado para un encuentro de Champions. Paradojas del fútbol.

También te puede interesar:

- Alejandro Viedma, el chaval que hizo sonreír un día a Leo Messi delante de Artur Mas

- Dos caras muy distintas en el segundo bolo de pretemporada para el Córdoba (4-3)